Le confiscaron la gorra al mexicano Giovanny Gallegos por una supuesta sustancia prohibida

St. Louis Cardinals visitó a Chicago White Sox este miércoles y quedó una de esas imágenes curiosas que dan tema para debatir. El árbitro Jerry West fue hasta el montículo a confiscarle la gorra al lanzador Giovanny Gallegos por sospecha de tener sustancias prohibidas en ella.

El relevista mexicano entró a lanzar en la séptima entrada y cuando iba corriendo desde el bullpen al montículo, el árbitro West sospechó de la situación irregular. Tony la Russa, manager de Chicago, también se percató del movimiento de Gallegos.

Joe West tells Cardinals pitcher Giovanny Gallegos to change his hat because he noticed a foreign substance then he ejects manager Mike Shildt for arguing pic.twitter.com/sBdrorzEIY

— Jomboy Media (@JomboyMedia) May 26, 2021