Preocupante mensaje de Eiza González: “Esta industria me destruye a mí y a mi salud mental”

Según expuso el programa de Univision, El Gordo y la Flaca, Eiza González compartió un mensaje que ha dejado preocupados y molestos a algunos de sus fans. Mientras que otros se muestran indiferentes. “¡Qué Dios le ayude!”, le han dicho unos en Instagram. Otros: “Mejor que diga: la avaricia y mi poca humildad me están matando”, “Le hace falta tener más presente a Dios en su vida, él cura todos los males”.

También se han reído por su desahogo, destacando así que su sentir es el de muchos otros en diversos trabajos: “Every industry and every job”, comentó un seguidor del programa. Incluso le recomiendan que si tan mal le hacen entonces que deje ese ambiente y trabajo, para que así deje de quejarse: “Well so stop working there and stop complaining “.

“Honestamente, esta industria me destruye tanto a mi como a mi salud mental tan mal a veces. Como Jesucristo”, escribió la mexicana en Twitter, de ahí se desprendió este mensaje que El Gordo y la Flaca llevó a su Instagram. Y por este mensaje, muchos de sus seguidores le han enviado, al menos en la red del pajarito, abrazos virtuales y mucho cariño para reanimarla, esperando que pronto se sienta mejor: “Te amo reina, eres una gran mujer, te deseo toda la fuerza del mundo, mantente bien chiquita y te mando un abrazo virtual”.

Honestly this industry chips away at me and my mental health so badly sometimes. Like Jesus Christ.

Y así muchos se ofrecen a protegerla a toda costa.

Otros han aprovechado el mensaje para compartir con ella cómo también se sienten ellos en sus respectivos trabajos, exponiendo que entienden cómo ella se siente. Al final le desean lo mejor y le envían sus bendiciones.

Eiza I hear you .I work in a industry that chips at me alot plus I am a type 1 diabetic it affects my health alot but I hang in there like it or not..I sometimes just want to disappear..but you are a beautiful person ♥❤ hang in there ok..god bless..😍😇🥰

