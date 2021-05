Angélica Vale revela que sufrió acoso sexual y cuenta cómo evitó ser una víctima más

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

En nuestro país surgió un movimiento conocido como ‘MeToo’ con el cual las mujeres denuncian la agresión y acoso sexual que sufrieron, y gracias a eso muchas han decidido romper el silencio para así contar su experiencia con el objetivo de ayudar a otras a hacer lo mismo.

En esta ocasión, fue la actriz Angélica Vale quien compartió cómo evitó ser víctima de acoso sexual por parte de un hombre mucho mayor que ella, pues a pesar de la corta edad en la que vivió dicho episodio, ya estaba consciente de los peligros que podía correr.

“Tuve un MeToo. Una vez un señor productor, de música, me habló a mi casa y me dijo que fuera a su casa, pero que no llevará a mi abuela. Todavía vivía mi abuelita, tenía como 14 años”, comenzó relatando en entrevista con el programa ‘Chisme En Vivo’.

Ella, al estar envuelta en la industria desde muy joven, supo ver las señales y se negó, contándole de inmediato a su abuela de la petición de este hombre, gracias a esto pudo salvarse de ser una víctima más de abuso.

“Me enojé horriblemente; le dije ‘bueno, ok, bye’ y le colgué. Corrí con mi abuela y le dije: ‘quiere que vaya sola; obvio no voy a ir’. Me escapé de un Me Too”, contó.

Sin embargo, tras recordar su experiencia aseguró que, así como hay muchas mujeres que intentan liberarse de estos tormentosos eventos, hay otras que utilizan este movimiento para desprestigiar a los hombres.

“Ha sido fuerte, pero también creo que hay muchas chavas que se han aprovechado, ahora todo es MeToo. Cuando uno ve a las chavas y dices ‘No, reina, tú no eres MeToo, tú lo traes solito’”, declaró Vale.

Actualmente, la también conductora se encuentra de estreno con su programa “La Máscara del Amor”, con el que regresó a la televisión y que comenzó este jueves, 27 de mayo, por Estrella TV.