Se encontró una caja fuerte, la abre 5 años después y no creerás lo que había en su interior

Muchas personas llegan a envidiar a quienes presumen en sus redes sociales sobre su buena suerte, como por ejemplo, aquellos que de casualidad han encontrado y se han hecho acreedores de un verdadero tesoro.

Eso es lo que aparentemente había encontrado un australiano llamado Pat Stevenson, quien en cuestión de minutos se convirtió en uno de los seres más envidiados del planeta al que más burlas ha recibido.

Resulta ser que hace unos días, uno de sus amigos llamado Christiaan Van Vuuren, quien posee una cuenta de Twitter bajo el nombre de @ChristiaanVanV compartió la historia de Pat, acerca de un “tesoro” que encontró hace unos años y apenas decidió abrirlo, llevándose el fiasco de su vida.

Resulta ser que hace 5 años, Pat se encontró una caja fuerte, la cual estuvo enterrada durante mucho tiempo.

Su descubridor tardó todo este tiempo en decidirse a abrirla y finalmente, hace unos días, se puso manos a la obra, tomó una sierra eléctrica y decidió quitarle la tapa metálica, sin jamás imaginarse lo que encontraría dentro de ella.

A friend of mine found a locked safe buried underground 5 years ago. For 5 years there has been anticipation over what might be inside it. Today, he finally opened that safe, and within it, was a single XXX condom… As in a branded condom, from the 2002 movie staring Vin Diesel! pic.twitter.com/b0WbEy58hE

— Christiaan Van Vuuren (@ChristiaanVanV) May 26, 2021