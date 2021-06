El príncipe se queda: Eden Hazard tiene la intención de seguir en el Real Madrid

Mucho se ha hablado en las últimas semanas de la posibilidad de que Eden Hazard salga del Real Madrid este verano. Lesiones y mal rendimiento durante un tiempo prolongado es una mezcla que Florentino Pérez no tolera en la institución que preside. No obstante, el propio belga fue tajante en su último acercamiento con los medios, señalando que “no se ve fuera del Real Madrid“.

“Ciertamente, no me veo dejando el Madrid dada la situación del contrato. Me conozco y sé cuándo estoy en forma. Si ese es el caso, puedo darlo todo por el Real la próxima temporada. Ese es mi plan“, son las declaraciones que AS reseña del jugador belga. Su mente está puesta en darlo todo por el club y borrar la mala imagen de sus primeros dos años, que obviamente reconoce que han sido malos.

🎙| Eden Hazard: "I still have 3 years left on my contract, so a return to England is not on my mind. Everybody knows that my two first seasons at Real were not good. I want to prove myself at Real." pic.twitter.com/rQuxHGWew4

