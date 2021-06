Criss Angel desaparece el tatuaje que se hizo por Belinda y muestra lo que se puso

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Pese a los intentos de Belinda de mantener sus noviazgos fuera del ojo público, su vida amorosa siempre ha generado polémica, en especial desde que los fans se percataron que la mayoría de las parejas de la cantante se hacían tatuajes en su honor.

Y ante su reciente compromiso con Christian Nodal, el romance que tuvo con el ilusionista Criss Angel revivió, pues él se había tatuado la palabra “Beli” en el pecho, un símbolo de su amor por la cantante, pero que ahora ha borrado de su piel.

Ante ello “desapareció” la evidencia del romance fallido y sobre éste se tatuó la palabra “God”, que en español significa Dios.

En su cuenta de Instagram, Criss ha posado para la cámara mostrando que ya no lleva tatuado el nombre de la cantante en el pecho y las reacciones de los usuarios en redes sociales no se hicieron esperar, pues la mayoría notó la drástica modificación que sufrió el tatuaje del mago.

Belinda y Criss Angel se conocieron en 2016 durante un viaje que hizo la cantante a Las Vegas. La pareja comenzó a llamar la atención del público cuando ella compartió en sus redes el video de un acto de magia del famoso ilusionista con ella.

No obstante, la relación entre ambos no prosperó y es por ello que Criss no quiso quedarse con la tinta del nombre de Belinda en su cuerpo. Ahora, todos están a la espera de lo que hará Lupillo Rivera con el suyo, pues él no lleva el nombre, sino el rostro de la cantante.

Belinda compartió que pronto se casará con Christian Nodal, quien hace unos días le propuso matrimonio durante un viaje a España.