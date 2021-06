Líderes latinos reman con candidatos a la Alcaldía de NYC defendiendo su mejor opción

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Falta menos de un mes para que se lleven a cabo las elecciones primarias del 22 de junio, en las que se escogerá a los candidatos de los partidos demócrata y republicano que se verán las caras en los comicios generales de noviembre, para elegir al próximo Alcalde de la Ciudad de Nueva York. Y aunque en sus campañas y discursos, los aspirantes demócratas y republicanos que siguen vivos en la contienda, hablan abiertamente de preocupaciones ciudadanas, como la criminalidad, reforma policial, vivienda asequible, educación, salud, empleo y la recuperación de la Gran Manzana tras la crisis que ha dejado la pandemia del COVID-19, votantes hispanos sienten que no han oído con la misma relevancia una agenda concreta sobre y para los inmigrantes.

Y ante la pregunta de neoyorquinos de a pie que se cuestionan cuál de los candidatos sería la mejor opción para la comunidad inmigrante, y para llevar a la Gran Manzana por un mejor camino, líderes comunitarios, activistas y políticos latinos involucrados activamente en las campañas de los aspirantes a Alcalde, defienden a los aspirantes con los que se han alineado, como la mejor carta.

En asuntos de apoyo y respaldo latino para el cargo de Alcalde, la mayoría de los candidatos cuenta con caballos de batalla fuertes, con peso en las comunidades, que pudieran marcar la diferencia a la hora de inclinar la balanza hacia un eventual vencedor, más cuando buena parte del electorado demócratas, de donde se asume saldrá el próximo Alcalde ya que las mayoría de los votantes son amplísimamente de ese partido, todavía se declara indeciso, según las más recientes encuestas.

Así lo advierte Alana Cantillo, vicepresidente de campañas de la organización New York Inmigration Coalition, quien asegura que aunque esa agremiación todavía no ha tomado una decisión sobre a qué candidato a la Alcaldía entregarán su respaldo, sienten que debe haber una agenda específica sobre inmigración, que no se ha visto de manera clara entre la mayoría de contendores.

A pesar de ello, destacaron que hay unos candidatos que han demostrado al menos más interes que otros en compartir sus planes de trabajo con la comunidad inmigrante, de llegar a ganar la Alcaldía, como ocurrió hace unas semanas en un evento convocado por la NYIC, al que todos fueron llamados, pero donde no todos dieron la cara.

“Quisimos revisar con los candidatos los temas que nos preocupan sobre inmigrantes y allí estuvieron Shaun Donovan, Maya Wiley, Andrew Yang y Diane Morales, a quienes les agradecemos haber mostrado su interes para oír de ellos sus respuestas, pero creemos que todavía sus agendas sobre inmigración no se han explorado o amplificado al nivel que nos gustaría ver”, comentó Cantillo.

La representante de NYIC destacó que aunque el actual contralor Scoot Stringer no asistió, sí firmó la visión de inmigracion que la organización tiene donde se promueve el manejo de más protecciones a la comunidad inmigrante. “De Kathryn García, Eric Adams y Ray McGuire no supimos”.

Carlos Menchaca, actual presidente del Comité de Inmigración del Concejo Municipal, quien apoya fuertemente en sus aspiraciones a Andrew Yang, defendió al empresario como la mejor carta para la ciudad y para los inmigrantes, por su historia de vida y su honestidad.

“Yo lo apoyo a él, porque lo conozco como ser humano y la conexión que tiene con los inmigrantes es fuerte. Al ser hijo de inmigrantes, sabe lo que eso significa y compartimos valores que tenemos las personas que somos criadas por inmigrantes. Además ambos queremos cambiar esta ciudad y darle mayor valor y protecciones a nuestra gente”, dijo el político de Brooklyn.

Menchaca advirtió que no apoya a Eric Adams, porque “no le tiene confianza”, y recalcó que Yang es un hombre de valores que “ha luchado por los trabajadores y sé que juntos vamos a poder hacer muchas cosas por Nueva York”.

Líderes y organizaciones defienden quién sería mejor AlcaldeYdanis Rodríguez, presidente del Comité de Transporte del Concejo Municipal, y otro de los líderes políticos de origen latino de Nueva York con más peso, asegura que la mejor opción para la Gran Manzana y la comunidad inmigrante es el presidente del condado de Brooklyn, Eric Adams.

“Lo conozco desde 1989, cuando fue policía y ha estado presente en todos los momentos que nuestra comunidad lo ha necesitado. Creo que con él se cumple la frase: ‘dime con quien andas y te diré quién eres‘, pues Eric siempre ha estado del lado de nosotros y con nosotros”, dijo el político dominicano.

Ydanis agregó que Adams tiene un plan claro para ayudar a los inmigrantes, tanto documentados como indocumentados, a tener mayor acceso a los servicios de la Ciudad para que puedan tener una mejor calidad de vida, al tiempo que promueve apoyo legal y cero colaboración con ‘la migra’, y dar representatividad que los hispanos se merecen.

“Cuando él sea Alcalde, los latinos vamos a ver la mayor participación de nuestro liderazgo y van a llevar a nuestros vecindarios inmigrantes y latinos, buenos empleos, al igual que inversión en educación de calidad. Vamos a tener el Alcalde que va a hacer mayor inversión, entendiendo el valor que nuestros hermanos y hermanas indocumentados tienen, contribuyendo a la economía de la ciudad, y a ese aporte que se sintió más en época del COVID”, dijo el político, quien es el coordinador del movimiento Latinos con Eric Adams. “A diferencia de otros candidatos como Andrew Yang, que en la pandemia se fue a Hudson valley a montar allá tranquilo su bicicleta, Eric se quedó aquí trabajando duro defendiendo a los inmigrantes. Va a ampliar el concepto de Ciudad Santuario y garantizar que todos, incluyendo indocumentados, reciban el trato que se merecen”.

Adams ha defendido su apoyo a la comunidad inmigrante de llegar a ganar las elecciones y ha mencionado programas concretos que beneficiarían su día a día, incluso con ayudas económicas.

La organización Make the Road Action, una de las más activas con la comunidad inmigrante, asegura que dentro del ramillete de opciones demócratas, que además de Eric Adams y Andrew Yang, incluye a Kathryn García, Shaun Donovan, Maya Wiley, Diane Morales, Scott Stringer y Raymond McGuire, se inclina por las dos mujeres de color como la mejor opción para el futuro de la Gran Manzana y los inmigrantes. En primer lugar da su respaldo a Morales y en segundo a Wiley.

“Dianne Morales es una líder afrolatina progresista sin disculpas con un largo historial de lucha por la justicia junto con nuestras comunidades”, asegura Theo Oshiro, codirector ejecutivo de Make the Road Action. “Más recientemente, apoyó firmemente a nuestros miembros en la lucha para financiar a los trabajadores excluidos, incluyendo poner su cuerpo en peligro y arriesgarse a ser arrestada. Maya Wiley es una líder de derechos civiles que se ha centrado en la justicia racial a lo largo de su carrera y ofrece una visión progresista de nuestra ciudad”.

Maya Wiley: “Necesitamos un tipo de liderazgo diferente y yo lo tengo”.El actual contralor de Nueva York, Scott Stringer, considerado uno de los aliados más leales de la comunidad latina desde hace muchos años, y quien con hechos se ha declarado un defensor de los inmigrantes, contaba hasta hace unas semanas con poderosas figuras del ala más progresista de la política neoyorquina, como los senadores Jessica Ramos, Julia Salazar y Gustavo Rivera, y la asambleísta Catalina Cruz, como impulsores de su campaña a la Alcaldía.

Y aunque las alegaciones de una antigua voluntaria sobre presuntos actos de acoso sexual ocurridos en 1999, que Stringer niega rotundamente, hicieron que líderes hispanos abandonara el barco, uno de los latinos que lo sigue defendiendo a capa y espada, es su padrastro Carlos Cuevas.

El puertorriqueño de 93 años, quien conoce a Stringer desde niño, y a quien se refiere como su hijo, afirma que de la baraja de candidatos, el único que cuenta con todas las credenciales y la experiencia para trabajar por los inmigrantes y por la recuperación de la Gran Manzana, es su gallo.

“Scott es un hombre nacido y criado en Washington Heights, es producto de las escuelas públicas, viene de la universidad CUNY, tiene la inteligencia, la experiencia y el querer para hacer bien el trabajo que se necesita como Alcalde“, asegura el boricua, quien fue Presidente diputado del condado de El Bronx. “Es un hombre respetuoso, que conoce a los hispanos, que ha prometido $1,000 millones para ayudar con préstamos a los pequeños negocios, a las bodegas que tanto han sufrido, y como mi hijo, tiene las tres cosas que les enseñé: No se olvida de donde viene, no se olvida cómo llegó a donde está y no se olvida de por qué llegó ahí”.

El concejal latino Fernando Cabrera, quien compite actualmente por la Presidencia de El Bronx, se ha puesto en el bando del exsecretario de la Adminstración Obama, Shaun Donovan, a quien define como la mejor opción y amigo de los inmigrantes en condados olvidados como el suyo.

“Shaun ha estado al frente y al centro ayudando a la gente de El Bronx y a todos los estadounidenses a recuperarse de la crisis durante toda su carrera, y está especialmente calificado para ayudar a nuestro condado y nuestra ciudad a regresar mejor que nunca”, asegura Cabrera. “Durante demasiado tiempo, la gente de El Bronx ha tenido líderes que dicen ser progresistas pero que no lograron progresar. Shaun tiene las visiones grandes y audaces que merecemos y la experiencia y el historial que necesitamos para hacer el trabajo. Yo sé que será un gran alcalde para todos los neoyorquinos”.

Kathryn García, candidata a la Alcaldía de Nueva York