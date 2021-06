Video captó violenta pelea en estación de Harlem del Metro de Nueva York: hombre acuchillado en el cuello

Una cámara de seguridad captó a dos hombres peleando con puños y armas dentro de una estación del Metro en Harlem en Memorial Day, dejando a uno de ellos apuñalado repetidamente con su propio cuchillo, dijo la policía de Nueva York.

El violento tumulto se desarrolló dentro de la estación de la calle 125 y la avenida Lenox en Harlem, que sirve a las líneas 2 y 3 del subterráneo, ayer poco antes de las 6 a.m.

Los hombres no identificados -uno de 51 años y otro de edad no precisada- tuvieron una “disputa verbal” cerca de los quioscos MetroCard, dijeron las autoridades. El video captó a los dos sujetos moviéndose de un lado a otro y lanzándose puños mientras sostienen algún tipo de armas.

La policía dijo que uno de los involucrados tenía “dos objetos de metal”, mientras que el otro de 51 años poseía dos cuchillos. “El hombre no identificado golpeó a la víctima, la tiró al suelo, tomó el control de uno de los cuchillos y apuñaló a la víctima varias veces en la espalda”, dijo la policía, citó Fox News.

También se puede ver a una mujer con un abrigo rojo corriendo para ayudar y tratando de alejar al atacante de la víctima, sin éxito. El agresor luego subió las escaleras y huyó a pie. El herido fue tratado en Harlem Hospital y se encontraba en condición estable, dijo NYPD.

Este año se han producido varios homicidios y muertes naturales en el subterráneo de Nueva York, además de robos e incidentes de violencia, unos más graves que otros. Si bien la delincuencia general en el Metro, incluidas cuatro de las siete categorías más graves, ha disminuido, las agresiones por delitos graves han aumentado en 2021. La violencia llevó al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, a afirmar hace una semanas que el subterráneo no era seguro para niños.

La violencia y “crisis de salud mental” que vive NYC están causando estragos en el sistema de transporte, denunció la presidenta interina de tránsito, Sarah Feinberg, en una carta enviada en enero al alcalde Bill de Blasio. En febrero, la ciudad agregó 644 policías al Metro, pero una encuesta de MTA en abril encontró que menos de la mitad de los pasajeros (45%) había notado a los oficiales adicionales.

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) también se pregunta dónde están los anunciados agentes de policía, después de que los datos de su propio estudio parecen mostrar que la mayoría de las estaciones tuvieron poca o ninguna presencia de NYPD en las últimas semanas, en medio del auge en los incidentes violentos.

No se han realizado arrestos por al ataque de ayer. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

WANTED for AN Assault inside of the 125 Street Station (2,3 Lines; Lenox Ave),. #Manhattan @NYPD28pct on 5/31/21 @ 6:00 AM The unidentified male stabbed the victim multiple times to the baac. Reward up to $3500Seen them? Know who they are? Call 1-800-577-TIPS or DM us! pic.twitter.com/AdTolOfLGd

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) June 1, 2021