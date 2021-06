Barbero mató a cliente que se negó a pagar por su corte de pelo

Deshon Mcadory, un barbero de Illinois, supuestamente mató a tiros a un cliente que se negó a pagar por su corte de pelo en su negocio de bajo costo en Maywood, un suburbio de Chicago.

En ese negocio los precios de cortes de pelo oscilan entre apenas $15 y $25 dólares. Pero la víctima de 31 años, Christian McDougald, comenzó a discutir con los barbero en “Studio 914” el jueves después de intentar saltarse su factura, informó el diario Chicago Sun-Times.

Cuando la disputa avanzó, todos los presentes se marcharon, excepto McDougald y Mcadory, dueño de la barbería, según al fiscal estatal adjunto del condado Cook, Kevin Meehan.

Luego el cliente siguió a Mcadory hasta la puerta trasera y él supuestamente le disparó una vez en el pecho. La víctima fue trasladada de urgencia al Centro Médico de la Universidad Loyola, donde lo declararon muerto.

El incidente fue capturado en un video de vigilancia y un testigo identificó a Mcadory como el pistolero, según Meehan. Más tarde los investigadores encontraron un arma relacionada con el tiroteo dentro de un abrigo que se cree es de Mcadory, y en su automóvil se encontraron municiones que coincidían con el casquillo del proyectil descubierto en la escena.

Mcadory fue acusado de homicidio en primer grado. Su abogado, Anthony Burch, dijo que su cliente tiene licencia para uso de armas y estaba actuando en defensa propia.

Burch afirmó que McDougald fue el “agresor” y que Mcadory se estaba “retirando” de nuevo a la tienda cuando disparó, según el informe. El detenido tiene dos condenas previas, incluido un delito grave en 2004 por posesión de cannabis.

Otras dos armas fueron descubiertas en una estación de trabajo perteneciente a su socio comercial, Samuel Williams, de 43 años, quien tiene cuatro condenas anteriores por delitos graves. Fue acusado de uso ilegal de un arma. Ambos hombres deben regresar a la corte hoy miércoles.

