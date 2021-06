Harry Styles lanzará su línea de cosméticos y fragancias

Aparte de su impresionante carrera musical, destreza en la moda e incluso títulos de actuación, parece que Harry Styles está agregando una industria más a su currículum.

Y es que Harry no solo sigue las tendencias, también ayuda a crearlas. Es por eso que tiene mucho sentido que esté lanzando su propia marca de belleza.

La noticia salió a la luz cuando una cuenta de fans del cantante en Twitter descubrió documentos registrados en el directorio de empresas del Reino Unido, los cuales nombran a Styles como director de una nueva compañía de maquillaje y fragancias llamada ‘Pleased As Holdings Limited’.

Harry is listed as a director under a new company, for perfume and cosmetics, as of May 25th. The company is named “PLEASED AS HOLDINGS LIMITED” as of now 👀 pic.twitter.com/m3R5w5CPfp

— Harry Styles Updates. (@TheHarryNews) May 28, 2021