Chiquis Rivera se quedó sin herencia, Jenni Rivera la sacó de su testamento

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

“Jenni -Rivera- dejó varias cosas estipuladas antes de que se nos fuera, una de esas cosas era que Chiquis, por equis razón, que yo no tuve esa conversación con Jenni, –Chiquis– quedó fuera. Legalmente Chiquis no puede hacer una auditoria“, dijo Juan Rivera, tío de la ex esposa de Lorenzo Méndez. Con esta declaración el empresario le dejó claro a los conductores de Chisme No Like, que en el tema de la auditoría que se le está realizando a Rosie Rivera, Chiquis no tiene injerencia, ya que al no ser heredera de Jenni, ella no puede exigir se realice la misma.

En esta entrevista Elisa Beristain fue contundente al decir que Jenni Rivera hizo el cambio de su testamento alrededor de una semana o quince días antes de morir y que fue así como sacó a Chiquis del testamento, días antes de morir. Juan Rivera confirmó parte de esta información.

Juan también aclara que Rosie va a renunciar a ser CEO de la empresa, más no que renunciaría a ser la albacea de la herencia de Jenni Rivera, que es lo que ésta estipuló antes de morir. La persona que quedó elegida para ser la sucesora de Rosie también fue elegida por Jenni en su testamento. Expone que por esta razón cualquier critica en el tema no debe ser dirigida hacía la pastora de la familia, ni hacía él mismo, sino hacía Jenni, quien fue la que tomó todas estas decisiones. Y destacó, que no es posible considerarlo un error, cuando todas las decisiones que tomó en vida fueron las que la llevaron a ser una mujer exitosa en su carrera y en sus finanzas.

En conversación con Elisa Beristain y Javier Ceriani, Juan confesó que él no sabe a cuánto asciende la fortuna de su hermana Jenni Rivera: “Yo no sé cuánto dinero quedó. Nunca he leído el testamento. Creo que se hizo una junta y nada más estuvieron los hijos de mi hermana, Rosie, mi mamá y mi papá. Creo que también estuvo Chiquis”.

“Rosie siempre, siempre, siempre, ha intentado darle el mismo lugar a mi sobrina Chiquis, que a los otros cuatro. Eso es hablando financieramente y de opinión. Cuando se acabe esta auditoria, a Rosie y a Juan le van a venir haciendo un favor. Se van a descubrir muchas cosas”, agregó.

Juan explica que al final de la auditoria se verá que Chiquis también ha recibido dinero y explicó que cada paso financiero que se ha dado hay pruebas y correos con conversaciones en donde se han aprobado todos y cada uno de los pasos que se han dado a nivel financiero. Juan asegura que muchos se van a preguntar: “¿Si Chiquis quedó desheredada, entonces porqué ha recibido tanto?”. Por esto explicó el empresario cómo es que se han llegado a tomar estas decisiones, en donde los hermanos de la joven han tenido voz y voto. Dijo que los hermanos de Chiquis han estado de acuerdo en ayudarle a su hermana con parte de la herencia, porque ellos consideran que ella se merece ese lugar, aún cuando su madre la dejó completamente fuera.

Adamari López ya no lleva el anillo de compromiso de Toni Costa