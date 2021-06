15 acusados por muerte de adolescente hispano intoxicado con alcohol en universidad en Seattle

La Oficina del Fiscal del Condado Whitman acusó parcialmente el miércoles a 15 ex miembros de una fraternidad de la Universidad Estatal de Washington (WSU) por la muerte del adolescente Samuel Martínez, un alumno intoxicado con alcohol.

Martínez era estudiante de primer año de WSU y tenía de 19 años cuando murió de intoxicación aguda por alcohol el 12 de noviembre de 2019, después de asistir a un evento de la fraternidad a la que planeaba ingresar.

Quince ex miembros de la fraternidad “Alpha Tau Omega” fueron acusados ​​de suministrar licor a menores en el evento, que fue parte de un proceso de iniciación, dijo el fiscal Denis P. Tracy. Suministrar licor a personas no adultas es un delito menor grave, punible con hasta un año de cárcel y una multa de $5,000 dólares.

“Si bien los cargos pueden dar lugar a cierto nivel de responsabilidad, esto no es justicia. No nos trae un cierre”, dijo la familia de Martínez en un comunicado horas después.

La noche anterior a su deceso, Martínez consumió casi medio galón de ron y perdió el conocimiento. Nadie llamó a los médicos hasta las 8:30 de la mañana siguiente. El forense del condado de Whitman dictaminó que la muerte fue accidental.

La familia dijo que está decepcionada de que ninguno de los hombres sea acusado por el acoso, ya que el plazo de prescripción del cargo ha expirado. En su opinión, las “novatadas” de iniciación deberían considerarse un delito grave en el estado Washington.

La madre de Martínez, Jolayne Houtz, ex reportera de The Seattle Times, escribió en un artículo de opinión en ese diario que las universidades deberían hacer pública la historia disciplinaria de las fraternidades y ejercer más supervisión.

En 2020, los padres de Martínez presentaron una demanda por homicidio culposo contra WSU y la fraternidad “Alpha Tau Omega”, a la que él se había comprometido a unirse.

El juicio está programado para agosto, según la abogada Rebecca Roe, que representa a la familia. Los padres de Martínez buscan una compensación no especificada por daños económicos y no económicos, incluido el deceso por negligencia, “dolor y sufrimiento antes de la muerte”, miedo al fallecimiento inminente y pérdida de la capacidad de generar ingresos.

En un caso parecido, en 2019 el joven Antonio Tsialas murió al salir de un evento de fraternidad en la Universidad Cornell de Nueva York.

