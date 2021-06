Anciano usó dulces para atraer niños y subirlos a su auto en Brooklyn; alegan demencia

Boris Bargrum, un hombre de 77 años, fue arrestado por NYPD el martes en relación a al menos un intento de ofrecer dulces a dos niños para subirlos a su vehículo.

Según la policía de Nueva York, un hombre fue captado en un video hablando y tratando de atraer a dos hermanos varones de 5 y 7 años a su vehículo alrededor de las 2:25 p.m. del sábado en Manhattan Beach.

Los menores no aparecen en el video. Según la denuncia, los niños estaban frente a su casa cuando el sospechoso se detuvo en un vehículo rojo y les ofreció dulces para atraerlos. Pero el padre de los niños estaba cerca y cuando caminó hacia el auto el sospechoso arrancó, dijeron las autoridades.

La policía de Nueva York publicó un video y fotos del intento de secuestro el lunes y al día siguiente el sospechoso fue detenido. No se reportaron lesiones físicas, acotó Pix11.

El abogado de Bargrum, Yuriy Yaroslavskiy, insistió en que su cliente no pretendía hacer daño. “Tiene 77 años, padece las primeras etapas de la demencia y su esposa falleció en 1990″, dijo el defensor. “Siempre quisieron tener hijos, y el destino quiso que no los tuvieran”.

“Le gusta dar dulces a los niños… Simplemente estaba siendo cariñoso con los niños”, añadió el abogado. Ayer, Bargrum fue enviado el hospital para una evaluación de salud mental luego de su comparecencia en la corte, donde fue acusado de poner en peligro el bienestar de los menores de edad, reportó New York Post.

🚨WANTED-CHILD ENDANGERMENT: 5/29/21 at approx. 2:30 PM, @ Shore Blvd & Norfolk St @NYPD61PCT Brooklyn. A male suspect drove by 2 children & asked if they wanted candy while motioning for them to enter his car. Any info call or DM NYPDTips at 800-577-TIPS. Reward up to $3,500. pic.twitter.com/fBAkMT0X8f

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) May 31, 2021