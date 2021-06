Día Internacional de la Dona: cuántas calorías tiene una dona y muchos otros datos sobre esta dulce tentación

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Las donas están en todos lados como una latente tentación, siempre irresistibles. Lo cierto es que en el último siglo, pocos alimentos dulces han inspirado tanto entusiasmo duradero y claro, aunque no son precisamente la definición de saludable ¡son increíblemente deliciosas! No en vano durante años hemos devorado docenas de donas, que sin lugar a dudas son uno de los antojos favoritos de los estadounidenses.

Año con año el 4 de junio se celebra el Día Internacional de la Dona y por supuesto es el pretexto perfecto para adentrarnos en su deliciosa historia y conocer algunos de los datos más curiosos acerca de esta calórica delicia terrenal.

1. Cada año se hacen más de 10 mil millones de donas en los Estados Unidos

No es ningún secreto decir que la industria estadounidense de donas es enorme, actualmente existen numerosas cadenas de comida rápida dedicadas a su producción. Los datos y la demanda no mienten se estima que por año en Estados Unidos se elaboran más de 10 mil millones de donas ¡Impresionante! Otro dato interesante, en Canadá se producen menos donas: aproximadamente mil millones por año, pero con su población más baja y en realidad tienen la mayor cantidad de tiendas de donas per cápita de todos los países del mundo.

2. Un capitán de barco de Nueva Inglaterra, inventó el agujero en las donas

Cuenta la leyenda que Elizabeth Gregory, madre del capitán de barco del siglo XIX, Hanson Gregory, hacía famosos pasteles de masa frita para que su hijo y su tripulación realizaran sus viajes y tuvieran energía para sobrellevar la vida en altamar. Se dice que el capitán Gregory pudo haber sido uno de los primeros innovadores de las donas, en principio empacó los pasteles con nueces y los condimentó con canela y nuez moscada. Además afirmó haber inventado el agujero de la rosquilla real, llamándolo “el primer agujero de la rosquilla jamás visto por ojos mortales.”

3. Son uno de los alimentos más calóricos

No es ningún secreto decir que las donas son una bomba calórica y aunque es mejor no pensar en ello cuando disfrutamos de nuestra dona favorita, es un dato que vale la pena mencionar. Si bien el aporte calórico puede variar según el tipo de dona y cobertura, a modo general podemos decir que una dona sencilla (glaseada) tamaño promedio (66 gramos), sin relleno ni coberturas aporta 240 calorías ¿El mayor problema? Al ser fritas debemos de sumar su alto contenido en grasas trans y por supuesto azúcar.

4. Existen las “donas medicinales” cubiertas con Nyquil y Pepto bismol

Aunque no lo creas es cierto. Un famoso establecimiento llamado Voodoo Donut, con sede en Portland, Oregón, es famoso por sus sabores de donas alternativas y durante un tiempo inclusive ofrecieron donas cubiertas con NyQuil y Pepto Bismol. Cabe mencionar que estas últimas eran sumergidas en Pepto Bismol, rociadas con Tums y se comercializaron para clientes que habían bebido demasiado y querían un refrigerio que fuera fácil de comer y amigable con el estómago. Finalmente y por obvias razones la tienda se vio obligada a retirar sus sabores medicinales después de que la FDA interviniera.

5. En algún momento fueron populares las donas elaboradas con masa de papas

En algún momento existieron donas elaboradas con puré de papas o almidón de papa, de hecho llegaron a ser tan populares que tenían su propia cadena de comida rápida llamada: Spudnuts. Se trata de una empresa que actualmente está en su mayoría desaparecida (aparentemente hay algunas ubicaciones independientes, pero la empresa matriz ya no existe) que fue fundada por dos hermanos, un vendedor de electrodomésticos y un empleado de una farmacia, en la década de 1940. Llama la atención decir que fueron la primera cadena de donas de comida rápida que abrió en Los Ángeles.

6. Boston es el lugar con más tiendas de donas

Los bostonianos realmente aman las donas. No en vano, según datos liberados por AdWeek: la ciudad tiene una tienda de donas por cada 2480 personas. Con tal tentación seguramente es difícil vivir en Boston y mantener la línea.

7. Hay algo de verdad en la tropa “Cops love donuts”

En la década de 1950, los oficiales de policía en el turno de noche pasaban por las tiendas de donas, que estaban entre los pocos establecimientos abiertos hasta tarde, para hacer trámites y tomar un refrigerio. Con el tiempo se desarrolló una relación recíproca: los dueños de las tiendas de donas agradecieron la protección de los oficiales de policía, y los oficiales valoraban tener un lugar para comer tarde en la noche, así que la asociación se mantuvo.

8. Renée Zellweger comió 20 donas al día para ganar peso en su papel de Bridget Jones

Todos amamos el emblemático personaje de Bridget Jones, para el cual la famosa actriz tuvo que someterse a ganar peso rápidamente para volver a interpretar su papel en Bridget Jones: The Edge of Reason, en el año 2004. La actriz afirmó haber comido: una Big Mac con papas fritas, pizza, malteadas y 20 rosquillas todos los días, para alcanzar su objetivo de peso a tiempo.

9. En algún momento las donas fueron declaradas como la mejor comida del siglo

Hoy en día las cosas han cambiado y aunque las donas son una deliciosa tentación, comerlas recurrentemente es malo para la salud y por obvias razones no son consideradas uno de los “alimentos del siglo”. Sin embargo en la Feria Mundial de Chicago de 1933, fueron catalogadas con el noble título de “Alimentos exitosos del siglo del progreso”. En gran parte por que en ese momento de la historia, la tecnología y maquinaria automática para elaborarlas era de lo más novedoso.

10. Una tienda de donas en California, se convirtió en una estrella de películas en los 80´s

Con una enorme escultura de donas de 32 pies sobre su techo, Randy’s Donuts es una de las tiendas de donas más emblemáticas de Hollywood. La tienda, que abrió en la década de 1950 como parte de la ahora desaparecida cadena Big Donut Drive-In, ha aparecido en numerosas películas, incluidas Earth Girls are Easy (1988), Get Shorty (1995), The Golden Child (1986), Cocodrilo Dundee (1986) y Iron Man 2 (2010).

—

Te puede interesar: