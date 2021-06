Extraña muerte: peatón golpeó camión detenido de bebidas Snapple en Midtown, Nueva York

David Piette murió a pocos pasos de su residencia, en un extraño accidente con un camión de reparto de bebidas Snapple que estaba detenido, al oeste de Times Square, la meca turística de NYC.

Piette, ingeniero de 44 años, vivía cerca de West 42nd Street al oeste de 11th Av, donde ocurrió el accidente. Justo después de las 8 a.m. del martes, salió a la calle desde el lado norte de la acera y se golpeó la cabeza con la parte trasera del camión de reparto, dijo la policía. Rebotó, cayó de espaldas y su cabeza aterrizó contra el pavimento.

La policía cree que el camión estaba detenido y que Piette entró sin darse cuenta, informó Daily News. Los oficiales que respondieron a la escena encontraron a Piette inconsciente, con un trauma en la cabeza. Fue trasladado de urgencia al Hospital Bellevue, donde lo declararon muerto.

El camionero de 63 años permaneció en el lugar y no fue acusado de inmediato. El Escuadrón de Colisiones de la Patrulla de Carreteras de la policía de Nueva York estaba investigando el accidente.

Al principio, la policía pensó que Piette había sido atropellado por el camión. Pero los investigadores ahora creen que caminando golpeó la parte trasera del vehículo sin darse cuenta de que estaba allí, dijeron las fuentes.

“El camión no se movía. Ya estaba detenido. Primero (Piette) caminó hacia la camioneta, cayó hacia atrás y se golpeó la cabeza”, dijo Oscar Ramos, de 39 años, quien trabaja como instalador de pisos en un edificio cercano.

“Estaba en la acera y salió rápido a la calle. No caminaba como la gente normal… La cámara captó todo. Lo ve todo”, narró Ramos, desconcertado por lo que presenció. “Fui a ver cómo estaba y todavía estaba vivo. Estaba temblando. Luego murió. Fue una locura… Es increíble. Unos minutos después, estaba muerto”.

“El conductor se bajó y regresó y me preguntó mi nombre en caso de que tuviera que ir a la corte”, agregó Ramos.

Desde 2016, al menos 11 peatones han resultado heridos en choques en la misma intersección, según los datos de Vision Zero de la ciudad, acotó Patch.com.

