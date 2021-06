Artritis: 5 especias para combatirla de forma natural

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

No es ningún secreto decir que la alimentación es la mejor medicina. No en vano actualmente la tendencia de nutrición se enfoca en el consumo de superalimentos, que brillan por sus propiedades nutricionales y terapéuticas. De tal modo que son el mejor aliado para prevenir todo tipo de enfermedades crónicas, mejorar la salud mental, potenciar al sistema inmunológico y beneficiar la pérdida de peso. En los últimos años una de las enfermedades que más ha ido en incremento es la artritis y es por ello que cada día son más las personas interesadas en prevenirla y controlarla. Teniendo en cuenta que más de 50 millones de estadounidenses padecen artritis, vale la pena tomar las debidas precauciones. No en vano, según información liberada por The Arthritis Foundation se trata de la principal causa de discapacidad en Estados Unidos.

La artritis, una enfermedad degenerativa en muchas ocasiones asociada con la edad y el proceso de envejecimiento, se caracteriza por hinchazón y sensibilidad de una o más articulaciones. Se presenta con síntomas como dolor y rigidez de las articulaciones, sin lugar a dudas el dolor articular puede ser muy molesto y suele tener temporadas más activas que otras y que normalmente se presentan con extrema inflamación. También es normal padecer enrojecimiento, sensibilidad, temperatura elevada en el área afectada y dolor con el movimiento.

Si bien como tal no existe una cura determinada para combatir la artritis, los expertos enfatizan que complementario al tratamiento médico, el estilo de vida y hábitos alimenticios juegan un papel esencial. Es por ello que el consumo de alimentos medicinales será un magnífico complemento, tal es el caso de las especias que brillan por sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y son un gran aliado para reducir el dolor crónico.

1. Cúrcuma

En los últimos meses todos hablan sobre los inmensos beneficios medicinales de la raíz de cúrcuma, considerada una de las especias más antiguas y valoradas en la medicina tradicional china. Además de ser una grandiosa adición culinaria, la cúrcuma es un poderoso medicamento que brilla por su capacidad para reducir la inflamación en el cuerpo. La principal razón se asocia con su contenido en curcumina (el compuesto activo de la cúrcuma) que tiene el poder de bloquear las citocinas y enzimas inflamatorias. De hecho se cuenta con numerosos estudios científicos, que han mostrado su beneficios como uno de los más poderosos tratamientos contra la artritis. Consumirla recurrentemente se traduce en menos hinchazón y dolor en las articulaciones.

2. Ajo

El ajo es una de las más poderosas medicinas naturales, no en vano ha sido utilizado desde tiempos antiguos por diversas culturas para tratar numerosas afecciones de salud y por si fuera poco es un delicioso e importante ingrediente en la cocina a nivel mundial. Los estudios no mienten y han demostrado que los contundentes beneficios medicinales del ajo, es por ello que ha sido utilizado por siglos como un aliado natural para ofrecer protección contra infecciones, enfermedades cardíacas e inclusive ciertos tipos de cáncer. Llama la atención su contenido en un compuesto único llamado: disulfuro de dialilo, el cual se caracteriza por su inmenso potencial antiinflamatorio que limita los efectos de las citocinas proinflamatorias. Por lo tanto, el ajo puede ayudar a combatir el dolor, la inflamación y el daño del cartílago, síntomas típicos de la artritis. La mejor recomendación es apostar por el ajo fresco, ya que se obtendrán sus propiedades medicinales con mucha mayor intensidad. Para aquellas personas que no les agrada su fuerte sabor y aroma, pueden apostar por la ingesta de suplementos naturales.

3. Jengibre

No nos vamos a cansar de hablar acerca del inmenso poder medicinal del jengibre, es simplemente una de las especias más populares por su potencial curativo. Además aporta un toque picante único en todo tipo de bebidas y platillos. Si bien hoy en día estamos bastante familiarizados con su larga lista de bondades entre las que se destacan sus beneficios para mejorar la digestión, fortalecer al sistema inmunológico, proteger al sistema respiratorio y en general prevenir enfermedades. De manera específica es el complemento natural perfecto para tratar la artritis, gracias a su contenido en dos sustancias muy poderosas: los gingeroles y sogaoles, que inhiben la inflamación. Además, se cuenta con algunos estudios en los que se ha demostrado que el jengibre también reducir los síntomas de la osteoartritis. Lo mejor de todo es que es maravilloso integrarlo en la dieta diaria, los expertos recomiendan ingerirlo fresco; puede ser en infusión o como un ingrediente clave en los licuados y jugos matutinos.

4. Pimienta de cayena

Tenemos una buena noticia para todos los amantes del picante, la pimienta de cayena y en general los chiles en polvo: son un poderoso tratamiento natural para disminuir los síntomas asociados con la artritis. Todo se relaciona con su alto contenido en unos compuestos naturales únicos y de lo más curativos: los capsaicinoides, que brillan por sus propiedades antiinflamatorias. Lo mejor de todo es que la Cayena y otros chiles secos, se pueden utilizar de muchas maneras ya que condimentan salsas, adobos y aderezos a la perfección. Sin lugar a dudas serán un gran aliado para aportar un sabor único en los platillos, mientras combates la hinchazón y el dolor crónico.

5. Canela

No podemos irnos sin hablar de la maravillosa canela, una de las especias más populares y favoritas de todos los tiempos. Es increíblemente aromática y el aliado perfecto para llenar de sabor todo tipo de licuados, infusiones, avena, pasteles y galletas. La canela contiene cinamaldehído y ácido cinámico, ambas sustancias se caracterizan por sus inmensas propiedades antioxidantes que ayudan a obstruir el daño celular. Además por supuesto se suma con sus propiedades antiinflamatorias y su contenido en aceites volátiles (la melatonina y la cumarina), los cuales se asocian con efectos térmicos sobre el cuerpo que podrían ayudar a aliviar los síntomas de la artritis.

—

Te puede interesar: