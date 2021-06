Chisme No Like comparte polémica información que golpea a Toni Costa y Adamari López

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Javier Ceriani y Elisa Beristain, conductores de Chisme No Like siguen investigando qué es lo que hay detrás de la separación de Toni Costa y Adamari López. Algunos fans, al igual que en este programa, han opinado sobre la posibilidad de que haya una tercera persona involucrada y señalan a Toni como posible responsable.

Ceriani y Elisa dicen que alrededor de Toni, desde hace mucho tiempo, giran rumores que exponen la posibilidad de que en la vida de éste hayan hombres con los que haya podido estar vinculado a nivel sentimental. Expusieron que incluso la revista People en Español ya ha destacado comentarios al respecto en una de sus publicaciones.

La nota a la que hacen alusión en su exposición lleva por título: “Toni Costa provoca el caos con este nuevo y atrevido look“. Adentro del texto de la misma señalaron la siguiente frase: “El amor de Adamari López ha tenido reacciones de todo tipo con este cambio. Hasta hay quienes dudan de su sexualidad. Así les contesta el bailarín“.

Con esta información Ceriani afirma: “Nosotros -Chisme no Like- no fuimos los primeros en hablar de la sexualidad de Toni Costa, ni sacarlo del clóset. Eso no lo hicimos nosotros”.

Después de la aclaratoria con la publicación de People en Español, los conductores compartieron con sus seguidores lo que sus “cucarachas” -informantes- les han compartido en torno a la supuesta vida privada del coreógrafo de Mira Quién Baila, programa de Univision.

“Nuestra cucuracha nos dice que Adamari lo sabía desde un principio” aseveró Elisa. “Porque él le dijo que él no se enamoraba de un hombre o una mujer. Supuestamente le dijo que se enamoraba del corazón. Todo esto nos habla de la baja autoestima de Adamari. Y también en su momento, en confidencia, lo saben Rashel y las amigas cercanas de Adamari; él le dijo que en su juventud se enamoró de un hombre. Esto Adamari lo sabía, supuestamente, es que hasta el papá de él lo sabía, de estas relaciones”.

“Cuando Adamari queda embarazada, fueron cuatro años que vivió con la sospecha, de que había habido un hombre de nombre Ubaldo -en el pasado de Toni Costa-. Y nos dicen -sus informantes- que los problemas -surgieron- cuando la niña, de ambos, tenía dos añitos y Toni se encuentra con el primer amor de su vida -que según el informante del programa, éste tuvo cuando a penas tenía 18 años- y le comenta a Adamari y de hecho se lo presenta con el novio de éste, de nombre Ángel Jesús Gallegos, que es colombiano“.

Explican que Toni le dijo a Adamari que esto no pasó de algo más allá de un enamoramiento. “Dice nuestro informante que Adamari se hacía la ciega ante todas estas evidencias. Pero en 2018 le encontró pornografía gay – a Toni-“, concretó Elisa Beristain. Quien también agregó que Adamari fue contactada por una persona que quiso extorsionarla, pidiéndole dinero”. Los conductores de Chisme No Like cuentan que esta persona le dijo que si no pagaba cierta cantidad de dinero se irían -la información- a las revistas.

“Además de haberle encontrado pornografía, también le encontró mensajes con una nueva pareja de nombre Ángel López. Esto es algo muy fuerte”, destacó la conductora.

Javier añadió que en Univision nadie creía que verdaderamente existía una relación entre Toni y Adamari, creían que todo era parte del reality de Mira Quién Baila, por el pasado de éste, porque según el argentino ellos ya sabían de las preferencias sexuales del español.

Aquí el vídeo con las exposiciones de Javier Ceriani y Elisa Beristain:

