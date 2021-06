Primera dama Jill Biden y doctor Fauci visitarán Nueva York este domingo para promover vacunación; primer viaje tras polémicos emails

Jill Biden, primera dama de EE.UU. y el Dr. Anthony Fauci visitarán mañana un centro de vacunación en Nueva York, en el primer viaje oficial del científico luego de polémicos correos electrónicos suyos revelados esta semana sobre el posible origen del coronavirus en China.

Nueva York los recibirá con su primera ola de calor del año. Visitarán una clínica de vacunación en Harlem que desde enero funciona en Abyssinian Baptist Church (132 W 138th St) de lunes a sábado y se abrirá especialmente para la ocasión mañana domingo. Llegarán alrededor de las 4:15 p.m., según Patch.com. Como suele suceder, se esperan cierres en el tráfico en esa zona desde horas antes.

A finales de mayo, el hispano Secretario de Salud federal Xavier Becerra también viajó a Queens para promover que los latinos se vacunen contra el COVID-19.

El anuncio de la nueva visita federal por el mismo motivo profiláctico se hizo ayer, horas después de que el presidente Joe Biden ratificara su apoyo incondicional a Fauci, quien quedó en el centro de una tormenta esta semana luego de que medios de comunicación como CNN, BuzzFeed News y The Washington Post obtuvieron miles de correos electrónicos que el doctor de 80 años envió y recibió el año pasado como director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID).

En cambio, más temprano ayer el ex mandatario Donald Trump aprovechó la polémica para atacar nuevamente al considerado médico de enfermedades infecciosas más importante del país, diciendo que “Hay muchas preguntas que el Dr. Fauci debe responder… La correspondencia entre el Dr. Fauci y China habla demasiado fuerte como para que nadie la ignore. ¡China debería pagar diez billones de dólares a Estados Unidos y al mundo por la muerte y destrucción que han causado!”.

Además, Trump afirmó en una serie de comunicados que estaba contento de no haber seguido siempre el consejo de Fauci, quien fue miembro del grupo de trabajo sobre el coronavirus en su administración y sigue siéndolo ahora en el gobierno de Biden. “Después de ver los correos electrónicos, nuestro país tiene suerte de que no hice lo que el Dr. Fauci quería que hiciera”.

Nueva York es la ciudad de origen de Fauci: nació en Brooklyn en diciembre de 1940 y estudió en la escuela de varones “Regis High School” en Manhattan, considerada por muchos “la secundaria católica más prestigiosa de Estados Unidos”. Allí se graduó en 1958.

'I'm very confident with Fauci': Biden throws support behind his embattled chief medical advisor amid GOP outcry https://t.co/vBn4WFRhG1

Dr. Jill Biden and Dr. Anthony Fauci will both visit Harlem this weekend, where they will stop at Abyssinian Baptist Church's vaccine site. https://t.co/oMpjDhbQ8z

— Harlem Patch (@HarlemPatch) June 4, 2021