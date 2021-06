Dinero mata todo: PSG le quitó al Barcelona el fichaje de Georginio Wijnaldum

El poder del dinero es asombroso. Es el máximo arma del PSG, y no para de hacer daño al resto de competidores. Mientras el Barcelona se preparaba para realizar los exámenes médicos a Georginio Wijnaldum, quien sería su cuarto fichaje del verano, el conjunto parisino del jeque Nasser Al-Khelaifi decidió sabotear las negociaciones, doblar la oferta y “robarse” al neerlandés en un abrir y cerrar de ojos.

Durante meses se rumoreó con la llegada de Wijnaldum al Barcelona. Era uno de los objetivos de Ronald Koeman, entrenador culé. Su calidad es indiscutible, y la demostró en el Liverpool, ganando los principales trofeos siendo él uno de los ejes de la mediacancha.

Se abrió el mercado de fichajes y las conversaciones comenzaron. Todo estaba apalabrado. Pero el PSG apareció: a la vez que le ofertaron el doble del salario al neerlandés, Mauricio Pochettino, director técnico del club, lo llamó para convencerlo de unirse al equipo.

PSG are now ready to hijack Wijnaldum deal – while Barça were already planning for medicals! 🇫🇷

Gini now open to accept PSG proposal, salary doubled – Pochettino called him too.

If Barcelona don’t raise their bid, Wijnaldum will join PSG.

Official decision in the next hours.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2021