Un autobús de MTA chocó contra una vivienda en Brooklyn: hay 17 heridos

Al menos 17 personas resultaron heridas este lunes en Nueva York después de que un autobús de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) chocara frontalmente contra una vivienda en el distrito de Brooklyn.

Breaking: At least 14 injured after an MTA bus crashed into a building in Brooklyn, New York. (Video via Citizen) pic.twitter.com/PJfQOAKAYn

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) June 7, 2021