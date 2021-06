Mbappé duda: podría renovar con el PSG tras la Eurocopa

Pasan las semanas y el futuro de Kylian Mbappé sigue en el aire. Aunque rumores señalaron que la estrella francesa ya había tomado la decisión de no renovar con el PSG, el presente es distinto. “Le Parisien” ha reportado que “Donatello” esperará al término de la Eurocopa con Francia para reunirse una vez más con el París Saint-Germain, y luego tomar la decisión definitiva.

(🌖) Kylian Mbappé has not made a decision about his future at PSG. He is waiting on the club's competitiveness and is therefore waiting for reinforcements. 🔴🔵

Advance negotiations will start after Euro. 🇪🇺⚽️@le_Parisien

