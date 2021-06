Hispana demanda a una directora por acoso sexual: “Me pidió que le tomará fotos y se desnudó”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Gisselle Vasquez demandó a la directora de la escuela donde laboró por acoso sexual durante años.

De acuerdo con la denuncia de la trabajadora hispana, la directora, su asistente y otro de sus secretarios la acosaron permanentemente dentro del recinto escolar.

Todo sucedió en una escuela del condado de Westchester. Ahí la directora forzó a Vasquez a tomarse fotos íntimas y fomentó el acoso sexual, en su contra, reza la demanda que se presentó en una corte federal el 24 de mayo en White Plains.

Vasquez denunció los hechos al superintendente de Yorkers, Edwin Quezada, pero éste no hizo nada, según ella.

Gisselle tiene 35 años y es madre de un niño de seis, era secretaria de la directora Evelina Medina, de 42 años, en la escuela Robert C. Dodson. El acoso comenzó el 24 de mayo de 2018, sostienen los documentos.

Ese día Medina le envió un mensaje de texto a Vásquez con una foto íntima de un hombre. Le pidió que le guardara esa imagen.

Al día siguiente, Medina le dio su teléfono a Vásquez y le pidió que le tomara una foto. Luego se bajó los pantalones hasta los tobillos, se dio la vuelta y expuso sus glúteos en tanga.

“Me pasó su teléfono y dijo: ‘cierra la puerta'”, contó Vásquez a The New York Post. “Cuando volvió a mirar ya se había bajado los pantalones”.

“Me quedé impactada. No supe qué pensar. Me congelé. Me preocupaba que si salía de su oficina podría haber un estudiante, un empleado o alguien allí. Su oficina está en el pasillo principal, donde hay mucha gente siempre”, explicó Vasquez.

Medina ya no es la directora de la escuela, pero las causas de su salida no están claras.. De hecho el distrito se negó a aclarar a The New York Post si seguía siendo empleada.

'Close the door': NY school principal made employee take raunchy pictures, suit alleges https://t.co/YrgRundNz8 pic.twitter.com/F6SM6f48oH — New York Post (@nypost) June 7, 2021

Para el 29 de mayo de 2018, Medina le envió un mensaje de texto a Vásquez con otra foto de un hombre. Aún más explicita que la primera imagen. La indicación era la misma, que se la guardara.

Vásquez había trabajado en el distrito de Yonkers durante cinco años y esa situación le parecía inaudita.

Todo escaló. Semanas después del envío de fotos, Medina le compró a Vasquez lencería, le reservó una habitación de hotel y en un momento dado, la tomó del cuello para mostrarle cómo tomaba a su amante.

“En más de una ocasión, Medina hizo comentarios sobre el tamaño del pene de su amante y cómo la satisfizo más a pesar de ser más pequeño que el tamaño del pene de su esposo”, dice con todas sus letras la demanda, según reportó Daily Mail.

Vasquez le dijo al menos a dos funcionarios escolares del acoso, incluso envió una carta a Recursos Humanos, pero no hubo consecuencias.

Por si fuera poco, los asistentes de Medina, Sandra Guzmán y Christopher Cassano, se sumaron al acoso, dice la demanda.

“¿Cuántas veces a la semana tienes relaciones sexuales?”, le preguntó en alguna ocasión Guzmán a Vasquez.

En marzo de 2019, Cassano besó a la fuerza a Vasquez varias veces.

Un mes después de ese acoso que ya era físico, Vásquez presentó otra queja a Recursos Humanos y habló con el superintendente, quien sólo le dijo: “Gracias”.

Su queja a recursos humanos fue transmitida por los otros maestros, y para fin de abril de 2019 Vásquez fue transferida a la Escuela Pública Chávez, otra escuela del distrito escolar de Yonkers, pero en un rol diferente y con un horario diferente.

Según Vasquez la transferencia fue una represalia por denunciar el acoso de sus superiores.

En 2020, Vasquez pidió asistencia médica porque sufre de asma, soplo y ansiedad, pero la escuela le negó la ayuda.

“Estoy avergonzada”, dijo Vasquez a New York Post, sobre todo el tiempo que soportó el acoso sexual