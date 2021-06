Reina de la gimnasia: Simone Biles hizo historia al ganar su séptimo título nacional en Estados Unidos

Simone Biles continúa haciendo historia en la gimnasia a pocas semanas de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. La estrella estadounidense ganó su séptimo título nacional en Estados Unidos, estableciendo un nuevo récord de más Campeonatos Nacionales ganados en la categoría femenina.

Semanas atrás, Biles realizó el casi imposible Yurchenko double pike en una competición por primera vez en la historia de la gimnasia femenina. Fue en el US Classic. Para los Campeonatos Nacionales no arriesgó en demasía, sino que cumplió con sus rutinas de costumbre, y éstas le bastaron para ganar con un total de 119,65 puntos, superando a los 114,95 puntos de Suni Lee.

Cada vez que compitió en los Campeonatos Nacionales, los ganó. Simone Biles se ha presentado a siete ediciones del torneo y siempre se ha llevado la medalla de oro a casa. Su séptimo título estableció un nuevo récord para la categoría femenina. Y lo logró con tan solo 24 años. De ganar otro campeonato nacional, romperá la marca para cualquier gimnasta estadounidense.

En tan solo un par de días, una de las rutinas que la llevó a la victoria ha sido vista por más de 4 millones de personas. Su capacidad para impresionar a jueces y fanáticos está a la altura de sus movimientos, prácticamente imposibles de igualar por sus contrincantes.

“Es difícil de explicar con palabras cómo me estoy sintiendo, pero aún tengo más trabajo por hacer. Emocionada por tener la oportunidad de participar en las Pruebas Olímpicas en pocas semanas. Gracias a todos por el apoyo infinito, significa el mundo para mí“, escribió Biles en su cuenta de Twitter.

hard to put into words how I’m feeling but I still have more work to put in. Excited to have the opportunity to compete in Olympic Trials in a few weeks. thanks everyone for the endless support, it means the world to me 🤎 XO

— Simone Biles (@Simone_Biles) June 7, 2021