Captan a Kanye West con Irina Shayk, la ex de Cristiano Ronaldo y Bradley Cooper

Si pensaban que Kanye West se iba a quedar llorando o peor aún, en el rencor, por la separación de la madre de sus hijos, Kim Kardashian, se equivocan. Rápidamente el rapero le encontró reemplazo a la socialité o eso parece indicar las imágenes que lograron captar del músico acompañado de nada más y nada menos que de la modelo Irina Shayk, ex novia del futbolista Cristiano Ronaldo y madre de la hija del actor Bradley Cooper. Aseguran que entre ambos ha iniciado un romance.

Según reseña TMZ, Kanye West logró superar el despecho por la separación de Kim Kardashian y a casi cuatro meses de haberse distanciado, ya parece tener un amorío en puerta con la espectacular modelo rusa. Hace poco Kanye cumplió años y, aunque Kim le mandó unas sentidas felicitaciones al padre de sus hijos, lo cierto es que Kanye estaba en Francia paseando y muy feliz con Irina.

Según el portal web, muchos testigos afirmaron que podía ser solo una simple amistad, pero también indican que, por momentos, parecían ser más que eso. Lo cierto es que, amigos o no, los paparazzi lograron capturar las imágenes de ambos. Él vestido de negro y la ex de Cristiano Ronaldo y Bradley Cooper con un pantalón alto y un top blanco dejando claro que su figura es sencillamente envidiable.

Hasta ahora Kim no se ha manifestado al respecto, pero ya sabemos que el clan Kardashian- Jenner siempre queda en buenos términos con su ex parejas y muchos de ellos terminan conviviendo para siempre, incluyendo con sus nuevos amores, dentro de la familia de famosas. No sabemos si sea el caso de Kim. Particularmente, ella no ha cumplido esta “premisa” pero, por tratarse del padre de sus hijos, quizás si suceda de esta manera.Habría que ver primero si esta relación prospera, mientras te recordamos un poco quién es Irina Shayk, ya que tenía rato fuera del radar de los medios.

Irina es rusa y tiene 35 años ha desfilado para grandes marcas como La Perla, Lacoste, Victoria’s Secret y Guess. Comenzó apareciendo en portadas de revistas de deportes y ahí fue donde conoció a su novio de cinco años, el futbolista portugués Cristiano Ronaldo, quien juega para la Juventus.

También aparece en el video musical “Yo También” de Romeo Santos y Marc Anthony.

Apenas terminó su relación con Cristiano Ronaldo y comenzó una en el 2015 con el actor Bradley Cooper. Misma que duró cuatro años. Fruto de esta nació la hija de ambos, Lea de Seine Shayk Cooper. Justo antes de que esta relación terminara hubo mucho tensión en la pareja. Bradley habría protagonizado una película con Lady Gaga, “A Start is Born” y todos comenzaron a hablar de la química evidente que había entre la cantante y el actor. Poco tiempo después, Irina y Bradley anunciaron su separación. Se dijo que tenían intereses diferentes y que, mientras Brad quería estar en el hogar, Irina quería salir de fiesta.

Habrá que ver si este romance coge vuelo o se queda en sólo en eso, un amorío de verano. Ya Kanye West habría nombrado a Irina en la letra de su canción “Christian Dior denim flow”: “I’m wyling, I’m on a thousand…I wanna see Irina Shayk next to Doutzen”.

Aquí les dejamos la canción para que la disfruten.