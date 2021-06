Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Jennifer López está en boca de todos. Primero porque le puso fin a su relación y compromiso de boda con Alex Rodríguez, después de que éste protagonizara tremendo escándalo por supuesta infidelidad el pasado 2020 y es que son muchos los que afirman que posiblemente por esta razón la “Diva del Bronx” decidió dejarlo.

Semanas después JLo demostró que tiempo para llorar por A Rod no tenía, y es que en medio de toda esta polémica sobre el final de su romance ella se encontraba firmando su nueva película junto a Josh Duhamel en República Dominicana, para luego prepararse para un magno concierto.

Después de esta presentación estalló la nueva bomba sobre su vida sentimental y es que la diva fue captada rumbo a Montana nada más y nada menos que junto a Ben Affleck, uno de sus grandes amores, aquél al que le compuso canciones como “Baby I Love You” y “Dear Ben”. Hace casi 20 años atrás este par fue una de las parejas más famosas de Hollywood, los tildaron “Bennifer”, de ahí que muchos digan “Bennifer is back”.

El romance prácticamente está comprobado. Después de verlos juntos rumbo a Montana, los han captado juntos en Miami y Los Ángeles. Ahora dicen fuentes allegadas a la diva que: “Estará entre Los Ángeles y los Hamptons este verano, pero Los Ángeles será su base”, segúne expuso la revista People en Español; éste también agregó: “Está buscando escuelas para sus hijos en el otoño. Está entusiasmada con un nuevo comienzo y con Ben. Estarán pronto en su casa de Los Ángeles”.

Ahora, además de todo lo anterior Jennifer López aparece en compañía de tres oficiales del departamento de policía de Miami. ¿Nuevo video musical?, ¿nuevo comercial?, ¿escena para su próxima película?; además, en la imagen JLo aparece con una gorra de Coca Cola. De momento nadie lo tiene claro. Ellos por su parte además de compartir la imagen escribieron: “From her block to ours, @JLO feels at home on Española with #yourMBPD!”.

Ella por su parte a través de su cuenta de Instagram compartió las siguientes imágenes, y así anuncia que nuevos proyectos se avecinan y dice: “Cambia El Paso”.

Salma Hayek no se dejó vencer por Harvey Weinstein, esta mexicana le plantó cara y salió vencedora