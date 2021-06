Un inmigrante murió tras intentar cruzar la frontera a más de 100 grados Fahrenheit

Un indocumentado murió el miércoles al parecer a causa de las altas temperaturas que experimentaba la zona del sur de Laredo, Texas, por donde había ingresado a Estados Unidos, informó este jueves la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Los agentes de la Patrulla Fronteriza asignados a la estación sur de Laredo recibieron ayer una alerta al servicio de emergencias de la Policía de esa ciudad sobre un hombre que se encontraba en peligro tras ingresar a territorio estadounidense.

Al llegar a la zona los agentes encontraron a un hombre “que parecía sufrir daños relacionados con el calor”, detalló un comunicado de CBP.

El migrante recibió los primeros auxilios en el lugar y luego fue transportado a un hospital local, donde fue declarado muerto. La CBP no identificó al migrante ni reveló su nacionalidad.

Las autoridades advirtieron que las temperaturas este miércoles en ese sector fueron superiores a los 100 grados Fahrenheit (37,7 Celsius).

El migrante al parecer cruzó la frontera de forma indocumentada entre Río Bravo y El Cenizo, Texas.

Poco después y en la misma zona los agentes de la Patrulla Fronteriza recibieron otra alerta sobre un segundo migrante en peligro.

Justo cuando encontraron a esta segunda persona, las autoridades fronterizas fueron alertadas de otros dos migrantes en problemas por el calor.

.@CBPSanDiego Border Patrol agents rescued 2 men in extreme distress over the weekend. One man was lost in the mountains, found struggling to breathe; the other was found in the wilderness, going in and out of consciousness. Both were hospitalized.

MORE: https://t.co/q3q9rqutPx pic.twitter.com/AIopq8Eso8

— CBP (@CBP) June 9, 2021