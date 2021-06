El Salvador utilizaría la energía que generan sus volcanes para minar Bitcoin

Una de las críticas que concierne al uso del Bitcoin es la cantidad de energía que requiere para su generación. Pero el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, parace haber encontrado una solución para esa interrogante, sobre todo ahora el país adoptará la criptomoneda como moneda de curso legal.

El presidente salvadoreño anunció que la empresa estatal de energía geotérmica de su país, Lageo, comenzaría a utilizar la energía derivada de los volcanes para la minería de Bitcoin, publicó el sitio NPR.

Su decisión la dio a conocer a través de Twitter:

I’ve just instructed the president of @LaGeoSV (our state-owned geothermal electric company), to put up a plan to offer facilities for #Bitcoin mining with very cheap, 100% clean, 100% renewable, 0 emissions energy from our volcanos 🌋

This is going to evolve fast! 🇸🇻 pic.twitter.com/1316DV4YwT

— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) June 9, 2021