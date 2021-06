Hallan sin vida a la estrella de cine para adultos Dakota Skye a los 27 años

La actriz estadounidense Lauren Scott conocida dentro la industria del porno como Dakota Kaye Skye, de 27 años de edad, fue hallada muerta en su casa rodante en Los Ángeles, California e identificada por su esposo en la morgue.

Hasta el momento no se ha revelado la causa del fallecimiento, pero una mujer que se identificó como la tía de la joven dijo que el abuso de sustancias ilícitas fue un factor clave en su deceso.

“Lauren era producto de una familia muy disfuncional que involucraba drogas, alcohol, abuso físico, emocional, verbal y sexual. Murió casi exactamente dos años después de la muerte de su madre, mi hermana pequeña, causada por la adicción y el alcoholismo”, reveló la familiar a Page Six.

Asimismo, también dio a conocer que pocas personas podrían entender por todo lo que pasó en su vida y lo mucho que luchó en el pasado por una fuerte depresión que atravesaba.

“Su historia de la vida real y cómo llegó a estar en esa industria (porno) ha sido realmente una tragedia”, dijo.

Ahora, colegas de la industria están de luto por su pérdida y recuerdan a la joven y el legado que dejó en su corta vida.

RIP Dakota Skye, you are in our thoughts, our hearts, and prayers Our thoughts and prayers are also going out to her family. pic.twitter.com/2N3j8CDCf5

— James Bartholet (@JamesBartholet) June 11, 2021