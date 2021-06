Jorge Ramos a León Krauze: “AMLO no es Chávez y México no es Venezuela”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Andrés Manuel López Obrador no es un dictador, es un demócrata. Y México no es Venezuela. Así se lo dijo el periodista Jorge Ramos a León Krauze, quien –junto con su padre Enrique y otros– considera que el Presidente de México es un dictador mesiánico.

Ramos ha dicho que a pesar de que López Obrador acumula poder “porque así es la tradición del presidencialismo en Mexico”; pero percibe que la democracia en el país está “más viva que nunca”. Lo dijo en el programa “Diálogo con Longobardi”, en CNN.

Contundentemente Jorge Ramos le contesta a Krauze hijo que Mexico no será Venezuela. Sigue el proyecto Berlín pic.twitter.com/Gh7cVe2iVS — Noe Mayo Sotavento (@MxSotavento) June 12, 2021

Ahora, en una conversación que se ha difundido en redes, Ramos le dice a Krauze hijo que López Obrador “ha actuado dentro de los parámetros de la democracia”.

“Déjame ser completamente claro con esto: López Obrador no es Nicolás Maduro y no es Hugo Chávez. México no es Venezuela”, dijo.

“López Obrador debe continuar en el poder hasta el último día” porque fue elegido de manera democrática en 2018, abundó, “y así es la democracia”.

El hijo del historiador mexicano respondió con una pregunta: ¿Cómo le llamamos a López Obrador? ¿Demócrata? “Hasta el momento, sí. Hasta el momento no tengo la menor duda que fue elegido democráticamente y que está gobernando dentro de los parámetros de la democracia”.

Las relaciones entre Krauze padre y el Presidente son malas. El historiador lo bautizó como “Mesías tropical”. Pero el líder de izquierda no se ha quedado en silencio. El 9 de mayo pasado, por ejemplo, López Obrador dio a conocer un supuesto contrato por más de dos millones de pesos que el Instituto Nacional Electoral (INE) dio a una empresa de Krauze en 2018.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario señaló que el contrato se estableció para que una de las empresas del historiador realizara un documental sobre las elecciones en México.

De acuerdo con el documento, el que leyó frente a los periodistas que cubrieron la “mañanera”, el INE contrató una “producción documental con el objetivo de difundir la historia de los procesos electorales en México”.

Y ese es el capítulo más reciente, pero no es el único entre ambos. López Obrador considera a Krauze un intelectual al servicio del poder durante décadas y beneficiario de contratos con el sector público tanto en Gobiernos del PAN como del PRI.

“Esto no es tan grave”, dijo entonces el Presidente. “Pero para que vean cuál es el enojo de Krauze y de Aguilar Camín. No es todo, pero está vinculado con lo electoral. Por eso me llamó la atención. Nada más hay que comprobar si es cierto, porque nos hicieron llegar esta información”.

“Sí, el INE le contrató a una empresa de Krauze un documental de dos millones de pesos en el 2018; estaba el presidente [del INE] que ahora dice que nosotros somos contrarios a la democracia. ‘Servicio de producción documental con el objetivo de difundir la historia de los procesos electorales en México’. Ya se pueden imaginar ustedes ese documental, ni un fraude, como el ‘maestro limpio’”.

“¿Ustedes creen que haya algún cuestionamiento en un país donde ha predominado el fraude electoral? Hay que buscar el documental, a ver si lo hicieron y a ver de qué trata”, dijo López Obrador.