Las imágenes del caos en las fiestas en Washington Square Park que han dejado heridos

El popular parque Washington Square en el Village de Nueva York fue escenario de otra noche fuera de control y violenta que incluyó dos apuñalados, un cocinero ensangrentado por una paliza, un hombre golpeado para robarle su móvil y mensaje de grafiti contra la policía.

El caos que está caracterizando las noches en este parque últimamente llevó a la Policía la pasada semana a imponer un toque de queda a las diez de la noche en este usualmente tranquilo lugar aunque los visitantes se niegan a desalojarlo, lo que ocurre luego de que la ciudad comenzara a poner fin a las restricciones impuestas por la pandemia.

La noche de este sábado concluyó en general con seis heridos y un hombre de 27 años arrestado y acusado de agresión grave, indica el diario New York Post.

“Los delincuentes gobiernan esta ciudad”, dijo un disgustado policía al Post que no fue identificado.

— Read Parable of the Sower by Octavia Butler (@JoshuaPotash) June 12, 2021

New York is back baby pic.twitter.com/8s3NWT9kHW

Albert Vera, de 60 años, un residente del East Village, aseguró: “la calidad de vida aquí se ha ido al garete. Sé que nunca me atrevería a venir aquí de noche. . . No es seguro. Necesitamos absolutamente más patrullas policiales. Más presencia policial”.

En el parque se están llevando a cabo incluso peleas de boxeo callejeras y hay música ensordecedora que los residentes de la zona han denunciado sin éxito.

De acuerdo con datos del Post, un residente del condado de Queens, al que identificó como David Ortiz, de 28 años, es uno de los organizadores de fiestas en el Washington Square Park en Manhattan hasta altas horas de la noche, que se han salido de control.

Indica además que, de acuerdo con Ortiz, los vecinos que se quejen del ruido deberían mudarse.

“Esta es mi respuesta a los residentes: si tienes un problema con el sonido amplificado y vives en el centro de la ciudad, vives en el área de Washington Square Park, entonces debes mudarte”, indica el rotativo.

— Read Parable of the Sower by Octavia Butler (@JoshuaPotash) June 7, 2021

12:30 and the vibe in Washington square park is still incredible pic.twitter.com/661HrinbyG

“No voy a dejar que nadie nos robe la alegría “, declaró Ortiz, uno de los que coordina los combates de boxeo sin licencia. Un vídeo en las redes muestra a dos hombres con guantes peleando cerca del emblemático arco del parque mientras se escuchan la algarabía del público.

Además los vecinos han denunciado el consumo de drogas en el parque, vehículos motorizados, la venta sin licencia de alcohol e incluso hasta fuegos artificiales, lo que llevó a que se impusiera el toque de queda.

“Ahora no hay reglas. Incluso con el uso público de drogas, no hay reglas. Todo está al aire libre. Es un caos”, dijo Adam Weprin, también residente de la zona.

The NYPD has now moved into the village for no clear reason. pic.twitter.com/7m1aEYfJsU

— Read Parable of the Sower by Octavia Butler (@JoshuaPotash) June 6, 2021