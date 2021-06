“Moviendo las energías”, Adamari López reorganiza su casa ahora que Toni Costa no está y le llueven las críticas

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

A cumplirse ya casi dos semanas desde que Adamari López anunciara la separación del padre de su hija, Toni Costa, la conductora de Hoy Día ha comenzado a reorganizar su casa como dice ella: “Moviendo las energías“. Al parecer, Adamari López no se ha quedado postrada en la cama lamentándose sino todo lo contrario. Ha puesto manos a la obra ahora que vuelve a ser una mujer libre y sin compromiso, pero muchos de sus seguidores fueron implacables con las criticas.

“La Chaparrita” de Telemundo colgó en su fan page de Facebook un video que tituló: “Moviendo las energías con la organización” y donde se muestra haciendo cambios en su tocador en compañía de una de las trabajadoras que la ayudan en su hogar. Ahora que Toni Costa no está en casa, pues es de asumirse que probablemente tenga más espacio y por ende, es bueno que al reorganizar aproveche también para deshacerse de lo que no usa, pero sus fanáticos opinaron lo contrario y la fundieron en críticas.

“Estoy con Lili tratando de organizar y recoger… -Lili me pregunta ¿Y esto, lo botamos? -Y le digo no, no -¿Y esto? -No, menos-… Se hace muy difícil salir de lo que tengo pero aquí vamos. Ya hemos vaciado algunas gavetas. Ustedes saben que a mí me gusta mucho el orden, la limpieza, ser pulcra… Pero bueno, a veces también tengo un poco de querer guardar cosas y que voy a usar luego y al final no termino usándolas…”, ha dicho Adamari López pero los seguidores en esa red social no se quedaron callados y la abordaron con fuertes señalamientos y críticas.

“Me caías super bien pero me has decepcionado. Toni siempre buen padre y esposo no entiendo a ustedes los artistas que les gusta publicar todo y ahí estamos nosotros siguiéndolos y ahora que anuncias la separación. El motivo que sea creo que tenemos derecho a saberlo, para qué tienes redes entonces, pero bien que contaste lo malo que te hizo Luis Fonsi…”

“Tu trastorno se llama: obsesiva compulsiva. Pero bien que traías a Toni Controlado”.

“Ada en este video se te notan los 50 años. Deja de estar obsesionada por la casa y recupera a tu joven y bello marido porque otro como ese, que además de tener colágeno y se deje dominar, no lo vas a encontrar. Él no perdió nada”.

“No seas tacaña, deja algo para los pobres, ya sabes estamos viviendo por la misericordia de Dios y porque el quiso que sigamos con vida. Seguro cuando estuviste pasando esos malos momentos con cáncer no te importo nada de las cosas que tenías”.

“No me gusta su actitud. Una persona que Dios le dañó de cáncer debe ser más humilde, no hablar mal del padre de su hija

y publicar hasta las idas al baño. Es ridículo. Que Dios la perdone por tanta vanidad”.

Esas fueron algunas de las durísimas críticas que recibió Adamari López. La realidad es que, ciertamente Adamari se ha dejado ver en otras ocasiones reorganizando y sacando lo que ya no usa. Así como también haciendo diferentes obras de caridad tanto en Estados Unidos como en su natal Puerto Rico. No hay duda que la boricua está tratando de mantenerse ocupada en medio de esta dura separación y ya ha puesto manos a la obra en la reorganización de su hogar, ahora que son menos en él desde que Toni Costa abandonó la casa.