Clientes de Chipotle se quejan de recibir burritos cada vez más pequeños

A la gente le encanta Chipotle debido a que pueden pedir sus burritos rellenos con sus ingredientes favoritos con la certeza de que quedarán satisfechos por el buen tamaño de estos productos.

Sin embargo, muchos clientes se han sentido molestos y decepcionados últimamente debido a que, a su parecer, Chipotle les está sirviendo burritos cada vez más pequeños. De hecho, las personas han tomados sus redes sociales para compartir su frustración.

Are food shortages hitting Chipotle too? This is the smallest burrito ever ($1 bill added for reference) and there was only three little bits of steak in the entire quesadilla. @ChipotleTweets @marclippincott pic.twitter.com/6O4LTbZZUi

Algunos han recurrido a Twitter para mostrar porciones y burritos pequeños. La gente usaba billetes de un dólar, reglas y latas de cerveza como referencia del tamaño de la comida.

@ChipotleTweets why would your employees make a burrito this small? This is crazy. I feel extra ripped off because it was an online order and they knew I couldn’t say anything. If I wanted a small burrito I’d go to @tacobell can you please make this right? pic.twitter.com/zGAZb1zpw2

— Patrick (@PatrickBoston21) June 11, 2021