Nueva York alcanzó el 70% de adultos vacunados, según los CDC

Nueva York alcanzó este lunes la meta del 70% de su población mayor de 18 años vacunada contra el COVID-19 con al menos una dosis, según datos de los Centros de Control de Enfermedades (CDC).

El 8 de junio el gobernador Andrew Cuomo se comprometió a levantar todas las restricciones cuando el estado alcanzara esa cifra.

Aunque el CDC informó que el 70% de los neoyorquinos había recibido al menos una dosis de la vacuna COVID-19, el estado aseguró la mañana del lunes que se encontraba al 69.9%.

Además de la pequeña diferencia entre las cifras del CDC y el anuncio de Cuomo este lunes, los datos del estado marcan una tasa de vacunación del 67.4%.

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) June 14, 2021