Apuñalan a adolescente para robarle los zapatos en medio de caos con comida en bodega de El Bronx, Nueva York

NYPD divulgó un video en las últimas horas en procura de los dos sujetos que apuñalaron a un adolescente para robarle los zapatos deportivos, mientras causaban destrozos dentro de una bodega en El Bronx (NYC).

Al joven de 17 años lo golpearon, apuñalaron y dejaron descalzo dentro de la tienda de víveres ubicada en 2701 Decatur Avenue cerca de East 195th Street, en el vecindario Jerome Park, alrededor de las 3 p.m del domingo, reportó Pix11.

Dos hombres abordaron al adolescente, lo golpearon y patearon antes de arrojar harina y mantequilla sobre la víctima y los alrededores. Luego, uno de los sospechosos agarró un cuchillo de detrás del mostrador y apuñaló al joven una vez en el abdomen, dijo la policía.

Los asaltantes huyeron y la víctima no identificada fue hospitalizada en condición estable. No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

🚨Wanted for ROBBERY: On 6/13 at 3 PM, inside 2701 Decatur Ave in the Bronx, a male was approached by 2 suspects who punched, kicked, threw flour flour & butter, removed his sneakers before stabbing him in the abdomen. Any info DM @NYPDTips or call ☎️800577TIPS anonymously. pic.twitter.com/uv7xCVQal6

— NYPD NEWS (@NYPDnews) June 15, 2021