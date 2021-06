Madison LeCroy le manda un recadito a Jennifer López y además niega ser la culpable de su ruptura con A Rod 

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

“De nada”, en inglés “You’re Welcome”, este es el recadito de Madison LeCroy para Jennifer López. La modelo es la mujer que protagonizó tremendo escándalo el año pasado cuando a nivel mundial se filtró que ésta sostenía conversaciones privadas con Alex Rodríguez, quien para ese entonces era novio y prometido de JLo.

Pese a todas las críticas que recibió, porque hay que destacar que muy pocos creyeron que la relación de ella con Alex fuese únicamente vía teléfono, la estrella de “Southern Charm” negó que hubiese algo más entre ellos. Así también lo negó el equipo de Rodríguez. Y es que al día de hoy sostiene que ella no es la culpable que de A Rod y Jennifer López hayan terminado. En entrevista para US Weekly ésta dijo: “Seré honesta contigo. No tuve nada que ver con la razón por la que se separaron, y creo que todo el mundo lo sabe. Y si no lo saben, entonces es ridículo, seamos honestos”.

Ahora, parece que sí hay mucho qué contar, ya que le ha dicho a la revista que si ella regresa a “Southern Charm”, para su octava temporada podría revelar qué fue lo que pasó exactamente entre ella y A Rod. Agregó que estaría contenta con exponer su versión de los hechos porque se sabe inocente: “Si me preguntan, sí, diré la verdad. Diré esto: la razón por la que no me molesta es porque soy inocente en ese sentido”.

Ojo, que las malas lenguas afirman que Madison LeCroy sí viajó a Miami durante la pandemia para encontrarse con A Rod. Claro, esto no ha sido confirmado, pero el rumor se mantiene vigente e la mente de muchos.

