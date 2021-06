Ola de calor en suroeste de EE.UU. subirá temperaturas hasta más de 120 °F en algunas zonas esta semana

Una peligrosa ola de calor esta semana subirá las temperaturas entre 15 °F y 30 °F por encima de los normal para un tercio de Estados Unidos, según los pronósticos meteorológicos.

Las altas temperaturas que iniciaron el lunes se agravarán a medida que avance la semana en estados como California, Arizona, Montana y Nevada.

El calor insoportable no solo implica riesgos para la salud de las personas, la combinación del clima caliente y la sequía podría desencadenar incendios forestales.

Al momento, un 27% de la zona Oeste de Estados Unidos está bajo una “sequía excepcional”. El récord desde el 2000 era de solo 11%, de acuerdo con el reporte de CBS.

La ola de calor será tan intensa que se espera que rompa unos 150 récords de temperatura hasta el viernes.

Las temperaturas alcanzarían los 105 °F en partes Montana y los 120 °F para partes del Suroeste del país.

En el caso de ciudades como Las Vegas y Phoenix, el sistema de baja presión elevaría las temperaturas sobre los 115 °F en algunas zonas.

Las estimaciones apuntan a que los días de más calor serán miércoles y jueves a medida que el domo se centre en el Suroeste profundo y California. Se espera que las temperaturas excedan los 120 °F en las zonas desérticas y los 115 °F en la región del valle.

En Death Valley (Valle de la Muerte) el termómetro podría alcanzar los 127 °F por cuatro días esta semana.

Las temperaturas en esa área se asimilan a las del año pasado a finales de agosto, cuando se sintieron temperaturas de 130 °F, las más calientes en más de 100 años.

Expertos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) explicaron que lo anterior no es coincidencia, sino un efecto adicional del cambio climático. A medida que la temperatura promedio del planeta aumenta, la curva se mueve a la derecha.

What was unusually warm in the 1950s is now normal.

What was extremely warm in the 1950s is now just unusual.

What was impossibly warm in the 1950s is now possible.

From: https://t.co/EJAaXdfc6Q pic.twitter.com/QBqgYq0oYf

— Ed Hawkins (@ed_hawkins) May 3, 2021