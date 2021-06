Lluvia de marihuana en Nueva York: cambió “el clima” cuando traficante arrojó mercancía desde el techo de un edificio

No fue una sorpresiva precipitación meteorológica, pero casi: unos peatones se llevaron una gran sorpresa y no perdieron tiempo al apresurarse a abastecerse durante la “lluvia” de marihuana aparentemente lanzada al aire durante una transacción que salió mal en Brooklyn (NYC).

La policía informó ayer sobre el incidente registrado el pasado 1 de junio. Esa noche, supuestamente un traficante de 29 años se reunió con varias personas en la azotea de un edificio de la Octava Avenida cerca de la calle 46 para venderles marihuana, dijeron las autoridades. Pero en un aparente intento de robo, el grupo sacó una pistola y golpeó y pateó al hombre, tratando de quitarle una bolsa de basura llena de supuesta marihuana.

Pero el vendedor se zafó y arrojó la supuesta bolsa de basura desde el techo, dijo la policía de Nueva York. Cuando el contenido se esparció por la acera, “peatones anónimos tomaron supuestas cantidades de marihuana y huyeron en direcciones desconocidas”.

La policía dijo que el grupo de atacantes también huyó en un auto BMW negro y condujo hacia el este por la calle 46. El hombre de 29 años sufrió laceraciones en la cara y hematomas en el cuerpo, informó Pix11.

La policía publicó ayer imágenes de vigilancia de la escena. No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

