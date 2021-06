María Celeste Arrarás sobre su contrato con CNN en Español: “Es como volver a mis comienzos”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

En exclusiva, a un día de haber anunciado su regreso a la televisión con ‘CNN Docufilms con María Celeste Arrarás‘, la periodista habla con nosotros de su contrato con CNN en Español y con la sinceridad que siempre la caracteriza, en las buenas y en las malas, nos dice: “Es como volver a mis comienzos”.

Como te contamos ayer, la periodista firmó contrato con CNN en Español,marcando su regreso justo a casi un año de haber sido separada de Telemundo, en una ola que tuvo dicha cadena de despidos en medio de la crisis por la pandemia.

En exclusiva la periodista habla con nosotros del nuevo programa, confiesa por qué decidió aceptar, lo que significa este paso en su carrera, lo que aprendió del pasado y no repetirá, y sobre todo, la MC de hoy le envía un mensaje a la que el 5 de agosto se quedó repentinamente sin trabajo.

-¿Cómo te sientes con este regreso a la tele, y de la mano de CNN en Español?

María Celeste Arrarás: Súper entusiasmada, es un proyecto que acepté porque me entusiasmaba. Creo después que uno ha hecho de todo en esta industria tienes derecho a escoger con pinzas lo que te llega y te llena. Esto es como volver a mis comienzos, porque yo comencé en la televisión hispana gracias a un documental que hice cuando trabajaba en Puerto Rico, sobre la caída de la Unión Soviética y fue la puerta para el mercado hispano en los Estados Unidos.

Tenía un nombre cursi, ‘Una Puertorriqueña en Moscú’, pero estaba tan bien hecho que se ganó todos los premios nacionales e internacionales. Me descubrieron y me trajeron primero a ser la presentadora del noticiero local de Univision en New York, y así fue como yo entré, gracias al documental.

Llevo en la sangre el hacer cosas mucho más profundas y más a fondo, lo mismo que hice con la investigación del caso de Selena, que marcó también mi carrera, y fue algo que yo hice porque me apasionaba el tema y quería llevar al fondo… Hoy en día muchos reporteros y periodistas no saben lo que es pasar trabajo y quieren todo fácil, no se meten en una corte a ver decenas de miles de documentos y por ahí en una oración, de letras pequeñas es lo que te da la clave. Estoy volviendo a eso que me gustó.

-En agosto del año pasado, cuando saliste de Telemundo, aseguraste que te habían acercado muchas propuestas, ¿CNN estaba entre ellas?

María Celeste Arrarás: No, todavía no, eso vino más reciente y qué bueno, porque cuando yo ya no estaba en Telemundo necesitaba un período de sanación física, porque lo que yo estaba poniendo, en término de horas de trabajo, en ese momento era monumentalmente agobiador y extenuante… Yo necesitaba una recuperación física en términos de dormir. Mucha gente me pregunta si me he hecho una cirugía y no, para empezar duermo las horas suficientes que un ser humano necesita, y número 2 estoy pudiendo hacer ejercicio, bajar de peso, todo lo que es mi ciclo de ser humano ha vuelto a la normalidad. Cuando estás metido no te das cuenta, cuando salí de eso fue como que volví a mi vida normal y eso te ayuda a pensar más claramente.

Al principio me comenzar a llover las cosas más locas que te puedas imagina, pero que venían de una fuente de cariño. Me dediqué a jugar tenis como 3 meses, y después de eso me volví a tomar en serio lo de trabajar y comencé con el ‘MC Live’, y comenzaron a llegarme otras cosas, y lo que más me llamó la atención es lo de CNN por ser este proyecto, y porque me lleva a mis comienzos, yo quería algo que tuviese peso, no quería algo tonto, porque yo soy periodista de hueso colorado, lo llevo en la sangre, y quería hacer esto que me llevó a estudiar periodismo, pero con la experiencia de todos estos años.

-¿Cómo va a ser el programa?

María Celeste Arrarás: Va a estar los domingos a las 8 PM de Este, comenzando en septiembre. CNN tiene una librería de documentales espectaculares que es la más grande. El programa va a ser una variedad de cosas, hacer documentales del 0 al 100 y yo voy a estar involucrada en toda la investigación, y vamos a tener documentales adaptados del inglés al español que yo presentaré, van a ver una combinación de elementos según el domingo que sea.

-En esta decisión que tomaste, por convicción absoluta, ¿te tardaste en decidirte o enseguida diste el sí?

María Celeste Arrarás: Sí, ahora. Esto me encanta porque me veo haciéndolo con entusiasmo, yo he sido tan y tan cuidadosa en lo que son las finanzas que toda mi vida, me preparé con todos mis contratos como si fuera el último, y me ahorraba prácticamente 3/4 partes de lo que me ganaba, siempre pensando en el día que no hubiese trabajo, que fuese viejita que necesitara una enfermera. Siempre le he tenido mucho miedo al estar desprotegida financieramente cuando lo necesite más. Debido a que tengo ese miedo tan fuerte siempre soy muy cuidadosa, yo realmente no tengo que trabajar para vivir, puedo vivir sin trabajar, pero para mí era importante encontrar algo que realmente me motivara y me despertara la adrenalina, y me hiciera continuar con mi pasión, porque no me voy a meter en algo para hacerlo a medias, nunca lo he hecho, no lo voy a hacer ahora.

-Como acabas de decir, con tu salida de Telemundo le diste tiempo a la María Celeste humana, ¿aprendiste o vas a volver a entregarte al trabajo dejando de lado a la mujer como en el pasado?

María Celeste Arrarás: Lo bueno que tiene ese proyecto, es que no son las 52 semanas del año consecutivas, sino que tiene temporadas, entonces eso me da la habilidad de meterme de lleno con la pasión y el compromiso que siempre he tenido, y luego tener mi tiempo de asueto, y eso me ayuda a que no tengo que estar sacrificando la pasión que siempre me gusta tener para dar el máximo, y al mismo tiempo la salud y la paz mental. Me permite tener lo mejor de los dos mundos.

-Si bien ‘Al Rojo Vivo’ no solo se veía en Estados Unidos, sino en ciertos países de Latinoamérica, CNN es una ventana al mundo, ¿qué significa para ti en este momento de tu carrera?

María Celeste Arrarás: Uno siempre se tiene que ir diversificando, y siempre que pueda mejorando, en términos de audiencia en ‘Al Rojo Vivo’ y en ‘Primer Impacto’, según los cálculos que se hicieron en ese momento, era de unos 35 millones de televidentes. Pero aquí estamos hablando de que la audiencia potencial de CNN en Español es de 50 millones, es un momento muy grande. Uno hace el trabajo igual, pero el hecho de saber que otra gente te va a conocer es emocionante, eso me gusta y me gusta estar el domingo en la noche porque está toda la familia reunida.

-¿Qué le dice la María Celeste de hoy a la María Celeste del 5 de agosto, que de repente se quedó sin trabajo cuando Telemundo decidió sacarla de la tele?

María Celeste Arrarás: Le diría: “Tal y como imaginabas, todo iba a salir bien”… Cuando a mí me sacan de Telemundo yo no me lo esperaba, pero cuando pasó lo tomé con la ecuanimidad que nadie puede imaginar. Desde el primer día que comencé en la televisión lo hice como si fuera el último, sabiendo que en este medio un día estás arriba y al otro estás abajo y lo tenía tan y tan claro en términos de ahorro, de no dejar que nunca se me subiera el ego, de no estar pendiente de un autógrafo o un aplauso, lo tenía tan claro que cuando pasó eso yo no sufrí, yo regresé a mi casa tranquila.