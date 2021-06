Rhode Island: avanza ley para que indocumentados paguen matrícula como residentes

Un proyecto que permitiría a inmigrantes, sin importar su estatus, pagar matrícula en colegios y universidades públicas de Rhode Island como si fueran residentes legales del estado, fue aprobado este miércoles por la Cámara de Representantes estatal y pasó ahora al Senado.

El proyecto presentado por la legisladora Grace Díaz permite a los estudiantes indocumentados que asistieron a la escuela secundaria durante tres o más años consecutivos y que continúan residiendo en el estado acceder a las tarifas de residentes legales.

También debe haberse graduado de la escuela secundaria o recibir un diploma equivalente a la escuela secundaria de Rhode Island y se exige una declaración jurada de que ha presentado una solicitud de estatus migratorio legal.

Los partidarios de la medida dicen que le daría a los estudiantes inmigrantes que pueden tener dificultades en la escuela un incentivo para graduarse y asistir a un colegio o universidad, señala un comunicado de la Asamblea General de Rhode Island.

🚨 Legislation Update! 🚨

The @RIHouseofReps will be voting for H5238 today! This is an important bill for many RI youth!

Call or email your Legislator BEFORE 2PM and urge them to vote YES! @CASORhodeIsland @repgracediaz pic.twitter.com/xL9XjmLU4y

— LPI @ RWU (@LPIRWU) June 16, 2021