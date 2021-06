Una pareja gay de Queens fue despedida por no querer vacunarse: querían quedar embarazadas

Jisserlin Reyes y Sandra Balbin fueron despedidas de su trabajo por negarse a recibir la vacuna contra el COVID-19. La razón que tuvieron fue que estaban preocupadas sobre los efectos del inmunológico en el embarazo.

La pareja que vive en Queens presentó una demanda ante la corte local tras ser despedida de la empresa de banquetes donde trabajaban.

Reyes de 33 años y Balbin de 36 tenían preocupaciones en mayo porque pretendían quedar embarazadas, así que rechazaron la inyección.

“No quería correr ningún riesgo. Estaba a dos semanas de que me inseminaran”, expresó Balbin al Daily News.

“La vacuna es demasiado nueva. Todavía están recopilando datos sobre cómo reacciona la vacuna en las mujeres embarazadas”, explicó.

A Queens couple says they were both permanently furloughed from their jobs after declining to get the COVID-19 vaccine over pregnancy concerns, according to the lawsuit.

“I don’t want to take any risks. I am two weeks from getting inseminated.”https://t.co/RJoIxaEKeO

— New York Daily News (@NYDailyNews) June 16, 2021