Imperdible: Cristiano Ronaldo rechazó una Coca-Cola, pero el entrenador de Rusia se la disfrutó

Se ha hablado mucho desde que Cristiano Ronaldo apartó un par de botellas de Coca-Cola en la conferencia de prensa de la Eurocopa 2020. El portugués incentivó a las personas a que cambiaran la bebida gaseosa por agua. Sin embargo, el entrenador de Rusia, Stanislav Cherchésov, tuvo otros planes para saciar su sed. El seleccionador, tomó la bebida en una escena que adquirió un tono burlón.

Russia coach Stanislav Cherchesov is not one to conform 🤣

El gesto de el futbolista portugués generó algunas pérdidas en la compañía de gaseosas. Mucho se ha hablado en los últimos días sobre el tema de CR7 y Coca-Cola. Incluso, medios portugueses afirman que la marca le abría pedido a la UEFA que sancionara al jugador por una “ruptura en los protocolos del marketing”.

Brutal 😳. Coca-Cola stock price lost up to $4 billion in just half an hour right after the press conference of Cristiano Ronaldo when he put the coke bottles aside.

The European Stock Exchange opened at 3 pm, when a share of Cole’s stock was worth $56.10. pic.twitter.com/zJ2OF5DsUv

