Lana Rhoades quiere que eliminen todos sus videos de Internet tras su mala experiencia en el cine para adultos

Lana Rhoades filmó más de ochenta películas de cine para adultos en los últimos tres años, pero decidió dejar el rubro y vivir de sus ingresos como influencer. Aunque se perfilaba como una futura gran estrella por el éxito que cosechó en el género desde 2017, la joven contó que padeció traumas psicológicos durante los rodajes y ahora exige que eliminen de Internet todos sus videos.

Cada vez más actrices que incursionaron en la industria pornográfica se vuelcan a ser influencers: Mia Khalifa y Sasha Grey son dos ejemplos conocidos de esto. En 2020 se sumó Rhoades, una actriz de 24 años que encontró en las redes sociales una plataforma redituable: tiene 16 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, y vive de sus ganancias a través de la promoción de productos.

En una entrevista con Harry Jowsey para su podcast Tap In aseguró que tuvo una “muy mala experiencia” durante su paso por el cine para adultos: “Siempre les advierto que no es tan glamoroso como parece, y ni siquiera está bien pagado; a veces siento que estoy negada y no puedo aceptar las cosas que hice”.

Rhoades confesó que muchas veces los productores de las películas le pedían que hiciera algunas “cosas repugnantes” y preferiría olvidar esa etapa de su vida: “Hubo una escena en particular de la que tuve que hablar con mi terapeuta porque fue una de las cosas más desagradables y repugnantes que hice”.

Luego reconoció que su mayor sueño es que todos sus videos desaparezcan de Internet, pero sabe que eso es muy difícil de lograr: “Hay muchos que siguen circulando porque no tengo los derechos de todas las producciones; si pudiera volver el tiempo atrás daría lo que sea para recuperar mi dignidad y el respeto, y que la gente deje de mirarme de una forma tan horrible”.

Sobre el final aseguró que como actriz no recaudó mucho dinero, y que resultó mucho más productivo hacer uso de su imagen en el mundo virtual: “En la industria no me pagaron una m… Cuando dejé todo tenía probablemente unos $100,000 dólares en mi cuenta bancaria y ahora soy millonaria”.

“Así es como salí de eso: empecé a publicar en Instagram todos los días y logré explotar mi cuenta de seguidores”, sentenció. En cuanto a su vida privada, en febrero último confirmó su separación del youtuber Mike Majlak, y esta semana sorprendió a todos con el anuncio de que está felizmente embarazada, sin aclarar si comenzó una nueva relación o eligió ser madre soltera.