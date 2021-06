Trabajador latino murió tras ser golpeado al defender a su jefe en bodega de Nueva York

José Carrero, empleado de una bodega en El Bronx (NYC), murió a consecuencia de las heridas que sufrió al ser golpeado hace cuatro meses y de las que nunca se recuperó.

Carrero falleció el lunes, después de ser golpeado durante una disputa por la compra de dulces en la tienda donde trabajaba, dijo la policía.

El pasado 25 de febrero, un grupo de cinco hombres discutió con el dueño de la tienda “Brianelly Deli Corp” en Washington Avenue porque se demoró “demasiado” al procesar una compra. Uno de los clientes entonces golpeó al dueño en la cara con un bloque de cemento.

El empleado Carrero, de 50 años, luego fue golpeado cuando perseguía a los perpetradores, dijo la policía de Nueva York. Sufrió traumatismo crítico en la cabeza y la cara, y fue encontrado inconsciente, según Daily News.

No se han realizado arrestos por el ataque en los cuatro meses transcurridos desde que Carrero y su jefe fueron golpeados, acotó Pix11.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

