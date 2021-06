Video captó asalto brutal en calle de El Bronx; víctima quedó con fractura cerebral

Un hombre de 28 años resultó gravemente herido después de que un desconocido lo golpeara en la cabeza con un adoquín de cemento mientras caminaba por una calle en El Bronx (NYC).

El brutal ataque captado por la cámara ocurrió cuando la víctima no identificada caminaba por Brook Avenue cerca de East 147th Street en el vecindario Mott Haven, alrededor de las 5 a.m. del miércoles 9 de junio, dijo la policía.

El sospechoso acosó a la víctima por la espalda durante varias cuadras antes de ocultar su rostro con una máscara y lanzar el asalto salvaje. Después de golpear a la víctima con el adoquín, el sospechoso pisoteó la cabeza del hombre, dijo la policía.

La víctima ensangrentada perdió el conocimiento en el lugar. Fue encontrado poco después por una mujer que luego llamó al 911. Paramédicos lo llevaron al Hospital Lincoln con un traumatismo craneal severo, dijeron las autoridades. Fue sometido a una cirugía cerebral y permanece en condición crítica, pero estable, reportó New York Post.

No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

