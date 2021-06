Cruel destino: murió baleada la jurado que se enamoró de acusado de homicidio en Nueva York

Ya parecía una telenovela y ahora mucho más por el irónico final que tuvo: Katherine Diop, una mujer que siendo muy joven fue llamada como jurado en un caso de homicidio y se enamoró del acusado en 2012, ahora murió baleada en una calle de El Bronx (NYC).

Diop, de 29 años, fue una las tres personas muertas a balazos la noche del miércoles en la última ola de la violencia con armas de fuego que vive la ciudad. Fue alcanzada en medio de una pelea entre un hombre y su hermano de 31 años, quien también resultó herido en la balacera en East 194th Street y Marion Avenue en Fordham Manor.

Hace casi una década, en 2012, Diop fue jurado en el caso contra Devon Thomas, acusado de matar a tiros a Abdoul Toure (24), un joven inmigrante africano y aspirante a jugador de baloncesto en El Bronx en 2008. En la corte, Diop se enamoró de Thomas y trató de que fuera liberado, se supo años después.

Cuando el caso pasó a deliberaciones, Diop votó a favor de la absolución, lo que retrasó el proceso. Después de la anulación del juicio, la ex jurado visitó a Thomas más de 30 veces en la cárcel e incluso se presentó en el tribunal para apoyarlo durante su nuevo juicio, en el que fue declarado culpable de homicidio involuntario y posesión de armas.

Al conocerse su relación con Thomas, la Oficina del Fiscal de Distrito de El Bronx inició una investigación que encontró que Diop había afirmado falsamente durante la selección del jurado del primer juicio al decir que ella nunca había sido arrestado o acusada en la corte. Pero en realidad sí sumaba dos detenciones en 2011 en casos separados de robo, que resultaron en acuerdos de culpabilidad.

Así, Diop fue acusada de dos cargos de perjurio en 2013, y en 2016 llegó a un nuevo acuerdo de tres años de libertad condicional. Pero en su sentencia programada, se reveló que le había dicho a un oficial de libertad condicional que no había sido “realmente” arrestada, lo que llevó al juez a posponer el procedimiento para decidir “si esta sentencia prometida se aplicará”.

El juez finalmente dejó que el acuerdo se mantuviera y sentenció a Diop a libertad condicional, confirmó el jueves la oficina del fiscal del distrito de El Bronx.

“Ella esperaba que (Thomas) pudiera salir de la cárcel y pudiera comenzar una relación con él”, dijo en ese momento la madre de la víctima, Aissata Diane, recordó New York Post.

Irónicamente, ahora Diop murió a manos de un pistolero, luego de haber saboteado el juicio al enamorarse del acusado en otro homicidio también de violencia armada.

Katherine Diop was a murder trial juror who fell for the defendant and caused a mistrial by becoming the lone holdout to believe him innocent. Now she is a murder victim, gunned down outside her Bronx home after getting into a quarrel at her local deli. https://t.co/QuKocIUbo2

— Dr. Jeffrey Guterman (@JeffreyGuterman) June 17, 2021