Accidente irónico: 10 heridos al chocar camión de bomberos en ruta a una emergencia en Nueva York

Casi una docena de personas resultaron heridas cuando una camión de bomberos de Nueva York (FDNY) que iba en ruta a atender una emergencia por incendio, chocó con otro vehículo la tarde de ayer en Williamsburg (Brooklyn), confirmó un portavoz del departamento a Pix11.

NYPD detalló que el camión estaba respondiendo a un incendio residencial teniendo activas sus luces y sirenas. Sin embargo, al entrar en una intersección en S Fifth Street y Driggs Avenue chocó contra un vehículo que estaba girando, golpeándolo al costado.

Diez personas -ocho civiles y dos bomberos- resultaron heridas. Fueron trasladadas a hospitales locales y atendidas en condición estable, dijeron las autoridades.

En un incidente parecido, en abril una mujer de 95 años que viajaba en la parte trasera de una ambulancia en ruta al hospital murió y al menos otras nueve personas resultaron heridas en un choque en Brooklyn (NYC).

Con menos automóviles en el asfalto durante la pandemia, han aumentado los accidentes viales en NYC, según las estadísticas de un informe reciente del Manhattan Institute.

