VIDEO: Mujer racista lanza picante a bebé de 5 meses: “Salgan del país”, le gritó a la mamá y a sus hijitas

Una madre afroamericana y sus dos hijas fueron agredidas por una mujer racista en una pizzería de Brooklyn en Nueva York, cuando una la tipa insultó y arrojó picante sobre el rostro de su bebé de cinco meses de edad.

La familia fue al local Not Ray’s Pizza de Brooklyn y al momento de ingresar, la racista quien no ha sido identificada comenzó a insultar a su hija de cuatro años. “Salgan del país”, gritó la señora de chamarra azul en la pizzería.

WANTED for AGG HARASSMENT: On 6/11/21 @ 5:21PM inside Not Ray’s Pizza located @ 694 Fulton St the unidentified female grabbed a shaker of black pepper shook pepper @ the victim while making anti-Black/anti-immigrant statements. Any info call us @ 800-577-TIPS Reward up to $3500. pic.twitter.com/9VSGAiFbk4

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) June 16, 2021