Antonio Reynoso, el hispano que podría hacer historia si es electo como presidente del condado de Brooklyn

Si como apuntan varias encuestas Antonio Reynoso es electo como candidato demócrata a la presidencia de Brooklyn, entre los 12 candidatos que compiten por reemplazar a Eric Adams, quien a su vez aspira ser el Alcalde de la ciudad de Nueva York, sería a todas luces un logro electoral doblemente histórico.

Reynoso, de 38 años y de padres dominicanos, y quien hace ocho años formó parte de la avanzada progresista que recibió los votos suficientes para convertirse en unos de los concejales más jóvenes en el Concejo Municipal, ahora podría estar cerca de presidir el condado más poblado de la Gran Manzana. Y uno de los tres más grandes del país.

De ganar la nominación del partido azul, sería no solo un hecho sin antecedentes que un político hispano obtenga esa posición del poder ejecutivo municipal en Brooklyn, definida por muchos como un “minialcalde”, sino que sería la primera elección local en la cual se alza un político de origen latino, fuera de los distritos bastiones de las migraciones caribeñas o latinoamericanas en la Gran Manzana.

Allí, en los anteriores procesos electorales, los votos de las comunidades hispanas no superaron el 12%. Y, en general, es un condado habitado por 2.5 millones de personas, en donde más del 81% son blancos y afroamericanos.

“Yo tengo la más alta oportunidad de ser el presidente de este condado, en donde he venido construyendo una propuesta basada en programas realizables. Tengo un proyecto serio para las comunidades pobres de Brooklyn. He avanzado en las preferencias por el poder integrador de mi propuesta política. No he centrado mi campaña basado en mi identidad como hispano”, subrayó a El Diario.

El actual concejal del Distrito 34 de Brooklyn que cubre Williamsburg, Bushwick y Ridgewood, destaca siempre en sus alocuciones su inmenso “orgullo latino” y se autodefine como “afrocaribeño”, pero describe que en esta batalla por ganarse los votos, siempre ha transitado por el camino de crear una batería de ideas en un territorio en donde la mayoría de los sufragantes no son ni dominicanos, ni puertorriqueños, ni latinoamericanos.

“En las horas definitivas de esta contienda, desde otra perspectiva, podemos asegurar que mi triunfo en Brooklyn, es la única opción cercana hasta ahora para mantener una importante representación de poder hispano en la ciudad de Nueva York en uno de los condados”, apuntó Reynoso.

Todos los sondeos indican que en efecto, el resto de los aspirantes de origen latino, que se presentaron en la contienda para presidir los destinos de los condados de El Bronx, Queens, Manhattan y Staten Island muestran grandes complicaciones para recibir la mayoría de los sufragios, para dominar el sufragio demócrata.

"Duras peleas"

Este político quien es licenciado en Ciencias Políticas, asegura que nunca ha recibido financiamiento de desarrolladores inmobiliarios, por eso estaría en la capacidad de dirigir sus acciones hacia una genuina política de accesibilidad de viviendas dignas para las comunidades más vulnerables de ese condado.

“No he recibido como candidato un dólar de los grandes caseros de Brooklyn. Eso me hace libre. Por ello tendré la moral para crear una estrategia que permita que las comunidades de color y los más pobres no sigan siendo desplazados. Esto es clave en nuestra visión de recuperación post pandémica”, acotó.

Los presidentes de los cinco condados, son consultados para los presupuestos integrales de la ciudad de Nueva York, comentan sobre las decisiones del cambio de uso de la tierra y las zonificaciones en su distrito y nombran a algunos miembros de las juntas comunitarias.

Reynoso autovalora que siempre se ha vinculado a “duras peleas” como legislador local y organizador de alianzas comunitarias.

“Hemos enfrentado el racismo ambiental en el norte del condado. Justamente los afroamericanos y los hispanos viven cerca de industrias contaminantes y tienen tres veces más posibilidades de sufrir asma. Nos hemos enfrentado a desarrolladores privados para proteger a viviendas asequibles. Y, además, hemos estado en la primera línea para la reforma de la policía ”, recordó.

En cuanto al rol del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD), uno de los más espinosos y controvertidos en todas las instancias del poder en la Gran Manzana, Reynoso está del lado de los que creen en la ecuación: menos policías, más inversión en comunidades pobres.

“Nuestra dinámica seguirá siendo profundizar programas de intervención comunitaria y el desarrollo de pequeños empresarios, que permitan llegar al núcleo de la pobreza, para ayudar a superarla. No se trata de mandar más oficiales a nuestros vecindarios. Si lo analizamos bien, donde hay menos policías hay más seguridad”, concluyó.

