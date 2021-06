Clientes que se fueron sin pagar $70 dólares secuestran y agreden a mesera en Nueva Jersey

Cinco personas secuestraron y agredieron a una mesera después de que ella los persiguió por irse sin pagar una deuda de $70 dólares, informó la policía de Nueva Jersey.

La policía de Washington Township informó que la camarera, una joven de 20 años que trabaja en el restaurante “Nifty Fifty’s”, salió corriendo persiguiendo al grupo que se fue sin pagar, alrededor de las 11:15 p.m. del sábado.

La camarera trató de detenerlos, pero el grupo la subió a un auto Dodge Durango blanco y se la llevaron.”La metieron en el vehículo y la agredieron dentro”, dijo a ABC News el jefe de policía del municipio, Patrick Gurcsik. “El vehículo se dirigió hacia el norte por la Ruta 42, dio un giro en U y continuó al sur hacia el municipio de Monroe, y la empujaron fuera del vehículo”, detalló.

La camarera no identificada volvió corriendo al restaurante y llamó a la policía. Sufrió hematomas y una posible conmoción cerebral. Imágenes de seguridad mostraron al grupo alejándose del restaurante. La policía ha instado a los empleados a anotar la matrícula del auto de cualquier cliente que intente huir sin pagar. “No persigan a los sospechosos acusados ​​ni confróntenlos ustedes mismos”, dijo Gurcsik.

No se han anunciado arrestos. La policía pide a cualquier persona que tenga información llamar al 856-589-0330 ext. 1160 o escribir al correo electrónico mdlongfellow@pd.twp.washington.nj.us

Police in New Jersey are looking for five people who they say abducted and assaulted a waitress who chased after them over an unpaid $70 bill, authorities say. https://t.co/8ALo7kWF8n

— NBC News (@NBCNews) June 22, 2021