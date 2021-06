Conductor de Amazon causó arrollamiento fatal en Nueva York

Un joven de 22 años a bordo de una patineta scooter eléctrica murió tras ser golpeado por un conductor de Amazon en El Bronx (NYC).

El accidente ocurrió alrededor de las 7:15 p.m. del sábado en 1230 East Tremont Avenue, vecindario Van Nest. Tanto el camión de reparto como el scooter viajaban hacia el este por la concurrida vía antes de la colisión mortal, según la policía.

La víctima no identificada fue declarada muerta en el lugar. Al momento el conductor de Amazon no fue acusado de ningún delito, mientras se investigaba lo sucedido, reportó New York Post.

A finales de mayo, un conductor de entregas de Amazon recibió un disparo en la cara en Brooklyn (NYC) en medio de una pelea por un choque menor mientras realizaba sus entregas a plena luz del día, dijeron testigos y fuentes policiales.

Con menos automóviles en el asfalto durante la pandemia, este año han aumentado los accidentes viales en NYC, según las estadísticas de un informe reciente del Manhattan Institute.

También desde el confinamiento hay más pedalistas –repartidores y paseantes- en las calles, y no todos son legales. El alquiler y compra de motos y bicicletas lleva rato experimentando un auge en la ciudad, y muchos de sus usuarios irrespetan los semáforos y el sentido de las vías y, además, han tomado las aceras, amenazando aún más a los transeúntes. La semana pasada, la actriz de Hollywood Lisa Banes murió tras ser golpeada en un paso de peatones por un patinetero scooter que se dio a la fuga, en el Upper West Side Manhattan.

